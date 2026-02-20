Ελλάδα

Σέρρες: Η ιατροδικαστική εξέταση καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του 15χρονου δολοφόνου – Ο 17χρονος είχε δεχτεί πάνω από 30 χτυπήματα

Κατά τη νεκροτομή, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ίχνη ρήξης σπλήνας και θλάσης νεφρού
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες
Ο 15χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες

Πάνω από 30 τραύματα, πολλά περισσότερα από τα χτυπήματα που παραδέχεται ότι κατάφερε ο δράστης στο θύμα, έχουν καταγραφεί στην ιατροδικαστική έκθεση στην υπόθεση του θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες μετά από τον ξυλοδαρμό του από τον 15χρονο στις Σέρρες.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, στα συμπεράσματα της έκθεσης για τη νεκροψία – νεκροτομή που διενήργησε η ιατροδικαστής Θεσσαλονίκης, Ασπασία Δεληλίγκα, το πτώμα του 17χρονου από τις Σέρρες έφερε θλαστικές κακώσεις κεφαλής, κορμού και άκρων, συμβατές με ξυλοδαρμό. Ο θάνατος οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.

Στη νεκροψία παρατηρήθηκαν αρκετές εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, στα χέρια, στα πόδια. Καταγράφηκαν περίπου 30 εξωτερικά τραύματα. Κατά τη νεκροτομή, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ίχνη ρήξης σπλήνας και θλάσης νεφρού.

Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις, τα παραπάνω τραύματα «δεν γίνονται από έναν άνθρωπο- και ειδικά από κάποιον με τη σωματική διάπλαση του κατηγορούμενου- παρά μόνο από πολλούς ταυτόχρονα ή από κάποιον ενήλικα άνδρα ή ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι κατάφερε δύο – τρία χτυπήματα στο θύμα, κάτι που φέρεται ότι επιβεβαιώθηκε και από τις μαρτυρίες των αυτοπτών. Xτυπήματα, που όμως, φαίνεται πως δεν ταιριάζουν με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο ξυλοδαρμός του θύματος συνέβη, εντός του προαυλίου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών, από τον ανήλικο που συνελήφθη και ήδη είναι προσωρινά κρατούμενος. Ο δράστης συνοδευόταν από δύο φίλους του οι οποίοι, όμως, δεν συμμετείχαν καθόλου στον ξυλοδαρμό, όπως κατέθεσαν και οι αυτόπτες μάρτυρες- φίλοι του θανόντα. Ο 17χρονος φέρεται πως δεν αντέδρασε και κράτησε αμυντική στάση.

Πηγή: grtimes.gr

