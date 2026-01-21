Συμβαίνει τώρα:
Σέρρες: Ξυλοκόπησαν και μαστίγωσαν μέσα στη φυλακή τον 15χρονο που συνελήφθη για τη δολοφονία του 17χρονου

Λίγο μετά τον ξυλοδαρμό, ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα - 11 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είτε με αναπνευστικά προβλήματα, είτε με εγκαύματα
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες
Ο 15χρονος δράστης της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού μέσα στις φυλακές ανηλίκων της Κασσαβέτειας, έπεσε ο 15χρονος ο οποίος προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες.

Περίπου 11 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 18 χρόνων, φέρεται πως τον χτύπησαν άγρια και στη συνέχεια τον μαστίγωσαν με ηλεκτρικό καλώδιο, μέσα στο κελί των φυλακών που κρατείται από την ήμερα που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, γεμάτος με σημάδια από χτυπήματα.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ερευνούν αν ο 16χρονος στοχοποιήθηκε για τη δολοφονία του 17χρονου. Φέρεται να μην συμμετείχε σε προηγούμενα επεισόδια ή κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας που έγιναν εντός των φυλακών.

Λίγο μετά τον ξυλοδαρμό, ανήλικοι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματα με αποτέλεσμα σωφρονιστικοί υπάλληλοι και προσωπικό εξωτερικής φρουράς να κινητοποιηθούν άμεσα για την εκκένωση του χώρου.

Έντεκα ανήλικοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Κάποιοι παρουσίαζαν συμπτώματα από την εισπνοή καπνού ενώ άλλοι είτε ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, είτε έφεραν ελαφρά εγκαύματα.

Υπενθυμίζεται πως ο 15χρονος αν και ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του θύματος, τόνισε πως τα χτυπήματα που του κατάφερε δεν ευθύνονται για τον θάνατό του.

