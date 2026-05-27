Σέρρες: Βρέθηκε νεκρό 10χρονο αγοράκι μέσα σε κανάλι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στις Σέρρες, αφού γύρω στις 11:45 το μεσημέρι (27/5/2026) βρέθηκε νεκρό ένα 10χρονο αγόρι μέσα σε κανάλι.

Το κανάλι στο οποίο βρέθηκε το αγόρι βρίσκεται δίπλα σε οικισμό Ρομά στην Ηράκλεια Σερρών.

Η πυροσβεστική άμεσα έστησε επιχείρηση ανάσυρσης του αγοριού το οποίο είναι Ρομά και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίοικοι το είχαν δει να παίζει κοντά στο κανάλι.

Θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να βρεθούν τα αίτια του θανάτου του μικρού αγοριού.