Κυκλοφορούσε στον Άγιο Παντελεήμονα με πιστόλι και γεμιστήρα

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε έναν 52χρονο πεζό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκαναν την Κυριακή (17.05.2026) περιπολία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όταν εντόπισαν τον ένοπλο 52χρονο.

Σε έλεγχο που του έκαναν, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.

Στη συνέχεια, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

– 142 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

– 80 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και

– αεροβόλο τυφέκιο.

Ο 52χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.