Σέρρες: Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των φίλων του Άγγελου που δολοφονήθηκε – «Τον χτυπούσε με γροθιές και γονατιές σε όλο το σώμα»

Τις συγκλονιστικές καταθέσεις των δύο φίλων του 17χρονου Άγγελου που ήταν μπροστά στον άγρια ξυλοδαρμό του από τον 15χρονο, το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου στις Σέρρες, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Οι συνομήλικοι φίλοι του αγοριού που έχασε τη ζωή του από βίαια χτυπήματα που δέχτηκε σε όλο του το σώμα, περιέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν πριν 9 ημέρες στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης των Σερρών, αλλά και τι επακολούθησε μετά τον ξυλοδαρμό.

Ο πρώτος από αυτούς στην κατάθεση του αναφέρεται κυρίως στα ισχυρά χτυπήματα που δέχτηκε ο Άγγελος, αλλά και την αιτία που στάθηκε η αφορμή για το περιστατικό.

«Είμαι φίλος του. Στις 05-01-2026 και περί ώρα 20:30 συνεννοήθηκα με τους φίλους μου και τον Άγγελο να βρεθούμε στη Μητρόπολη. Καθόμασταν στο παγκάκι έξω από το κατάστημα που βρίσκεται απέναντι από τη Μητρόπολη Σερρών. Εκεί αφού τα λέγαμε μεταξύ μας, είδα ξαφνικά τον Άγγελο να σηκώνεται και μαζί με έναν φίλο μας και να πηγαίνουν απέναντι. Λίγο νωρίτερα εμφανίστηκαν ο γνωστός μου, με τον οποίο όμως δεν κάνω παρέα, με ένα άλλο άτομο τον οποίο δεν γνωρίζω. Ενώ επειδή είχα πλάτη στο προαύλιο, κατάλαβα τι γινόταν πίσω μου και μετά άκουσα κάποιες φωνές και μόνο τότε είδα τον 15χρονο να χτυπάει με γροθιές και με κλωτσιές στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα τον Άγγελο, ο οποίος ακολούθως έπεσε στα σκαλιά της εκκλησίας. Ο άλλος που ήταν μαζί με τον 15χρονο δεν είδα να συμμετέχει κάπου» είπε σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας εκ των δύο φίλων του Άγγελου.

«Μετά την πτώση του, σηκώθηκε εκ νέου ο Άγγελος και πήγε στην τουαλέτα του καταστήματος για να πλυθεί αφού η μύτη του και τα χείλη του έτρεχαν αίμα, ενώ και το υπόλοιπο πρόσωπό του ήταν αρκετά χτυπημένο. Ο 15χρονος με το άλλο άγνωστο άτομο έφυγαν. Ο Άγγελος ήταν γύρω στα είκοσι λεπτά μέσα στην τουαλέτα. Όταν βγήκε το μάτι του ήταν μαυρισμένο, το πρόσωπό του ήταν χτυπημένο και κρατούσε ένα χαρτί στη μύτη του για να σταματήσει την αιμορραγία. Μας ανέφερε ότι δεν ένιωθε καλά και ήθελε να τον βοηθήσουμε να πάει στο σπίτι του. Αμέσως τον πήρε ο (ανέφερε 2 ονόματα φίλων) και με το αμάξι του τον μετέφεραν από ό,τι μου είπαν στο σπίτι του. Όση ώρα ήταν στην τουαλέτα έμαθα από τα παιδιά ότι το περιστατικό αυτό έγινε γιατί λίγες μέρες πριν ο Άγγελος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του 15χρονου και της είπε ότι όταν χωρίσει να του στείλει μήνυμα, καθώς ο Άγγελος το περασμένο καλοκαίρι είχε για μικρό χρονικό διάστημα σχέση με αυτήν την κοπέλα και μετέπειτα αυτή σύναψε σχέση με τον 15χρονο».

«Τον έπιασε από τον ώμο και τον χτύπαγε με γονατιές»

Κι ενώ οι αστυνομικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο Άγγελος να δέχτηκε και δεύτερη επίθεση από περισσότερα άτομα την ώρα που οι φίλοι τον είχαν αφήσει έξω από το σπίτι του μετά το ξυλοδαρμό που δέχτηκε στη Μητρόπολη, ο δεύτερος από τους φίλους του που έδωσε κατάθεσε ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός.

«Περάσαμε τον δρόμο όταν πήγαμε πάνω στο προαύλιο της εκκλησίας μπροστά από την κεντρική είσοδό της, ο 15χρονος άρχισε να βρίζει πολύ άσχημα τον Άγγελο και ξαφνικά ο 15χρονος χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον Άγγελο. Ο 15χρονος συνέχισε να χτυπάει με γροθιές τον Άγγελο στο πρόσωπο και ο Άγγελος προσπάθησε να καλύψει το κεφάλι του πιάνοντάς το με τα δύο του χέρια και χαμηλώνοντας το σώμα του για να προστατευτεί» αναφέρει στην κατάθεση του ο δεύτερος από τους φίλους του Άγγελου που ήταν το μοιραίο βράδυ μπροστά στο περιστατικό.

«Τότε ο 15χρονος έπιασε από τους ώμους τον Άγγελο και άρχισε να τον χτυπάει με γονατιές στο σώμα. Ο Άγγελος μπόρεσε να ξεφύγει και απομακρύνθηκε λίγο γυρνώντας την πλάτη του προκειμένου να βγάλει το τσαντάκι που φορούσε χιαστί. Τότε ο 15χρονος ήρθε από πίσω του και τον χτύπησε με δυνατή γροθιά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα ο Άγγελος να πέσει κάτω στο έδαφος».

Στη συνέχεια όπως περιγράφει και ο δεύτερος φίλος του αδικοχαμένου αγοριού, ο 17χρονος αφού βγήκε από την τουαλέτα του καταστήματος που είχε πάει για να σκουπίσει τα αίματα, ζήτησε από την παρέα του να τον πάει σπίτι.

«Όταν άνοιξα την πόρτα της τουαλέτας τον είδα να κρατάει ένα χαρτί μπροστά στο πρόσωπό του για να σταματήσει το αίμα που έτρεχε από τα χείλη του και ότι το ένα του μάτι είχε μαυρίσει. Αμέσως με έδιωξε καθώς όπως ανέφερε δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν και έφυγα. Μετά από πέντε λεπτά περίπου βγήκε μόνος του από την τουαλέτα και ζήτησε από την παρέα μας να τον πάμε στο σπίτι. Πράγματι τον μετέφεραν με το αυτοκίνητο στο σπίτι. Από εκεί και μετά δεν ξέρω τι έγινε», κατέληξε.