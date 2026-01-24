Ελλάδα

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια γιατί φίμωσε μαθητή με ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

Η καθηγήτρια είναι η διευθύντρια του γυμνασίου και το περιστατικό καταγγέλθηκε από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών
Στη σύλληψη μιας καθηγήτριας σε σχολείο των Σερρών προχώρησαν οι Αρχές, με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα 13χρονου μαθητή με ταινία.

Η δασκάλα στις Σέρρες έκλεισε το στόμα του μαθητή με ταινία, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε φασαρία μέσα στην τάξη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί σε γυμνάσιο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤNews, η 60χρονη καθηγήτρια, η οποία είναι και διευθύντρια του Γυμνασίου, κατά την πρώτη διδακτική ώρα έβαλε κολλητική ταινία στο στόμα του ανήλικου μαθητή. Στη συνέχεια, φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

