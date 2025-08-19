Σέρρες: Συνελήφθη παράτυπος μετανάστης που είχε αποδράσει από κλειστή δομή

Ένας παράτυπος μετανάστης δραπέτευσε από κλειστή δομή μεταναστών το βράδυ της Δευτέρας 18.8.2025 στις Σέρρες.

Ο άνδρας απέδρασε από την κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Σιντικής, και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τρίτης, σε ρέμα και συνελήφθη από τις αρχές.

Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί ολονύχτια επιχείρηση εντοπισμού, με τις δυνάμεις τις περιοχής να ενισχύονται από τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών το βράδυ μεταξύ 22:00 με 23:00 κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης έξι παράτυποι μετανάστες που είχαν μεταφερθεί πρόσφατα από την Κρήτη, αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την ίδια κλειστή δομή σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Οι πέντε από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ και ο έκτος που διέφευγε συνελήφθη το πρωί της Τρίτης.