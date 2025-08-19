Ελλάδα

Σέρρες: Συνελήφθη παράτυπος μετανάστης που είχε αποδράσει από κλειστή δομή

Έξι άτομα συνολικά αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την δομή στις Σέρρες
Μετανάστες σε δομή

Ένας παράτυπος μετανάστης δραπέτευσε από κλειστή δομή μεταναστών το βράδυ της Δευτέρας 18.8.2025 στις Σέρρες.

Ο άνδρας απέδρασε από την κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Σιντικής, και εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τρίτης, σε ρέμα και συνελήφθη από τις αρχές.

Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί ολονύχτια επιχείρηση εντοπισμού, με τις δυνάμεις τις περιοχής να ενισχύονται από τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών το βράδυ μεταξύ 22:00 με 23:00 κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης έξι παράτυποι μετανάστες που είχαν μεταφερθεί πρόσφατα από την Κρήτη, αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την ίδια κλειστή δομή σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Οι πέντε από αυτούς συνελήφθησαν, ενώ και ο έκτος που διέφευγε συνελήφθη το πρωί της Τρίτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» βλέπουν πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα – Ήταν αδελφός 38χρονου εγκληματία
Πώς καλύπτουν τα αλβανικά ΜΜΕ τη δολοφονία του 47χρονου - Ο αδελφός του ήταν κατηγορούμενος για δολοφονία αστυνομικού ενώ φαίνεται πως ήταν το «δεξί χέρι» εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης
Άνδρας
16
Newsit logo
Newsit logo