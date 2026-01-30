Σέρρες: Τη Δευτέρα η απολογία του 56χρονου που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

Προθεσμία να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας (02.02.2026) ζήτησε και πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται, ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του σε χωριό των Σερρών.

Ο 56χρονος άνδρας που φέρεται να βίασε τη θεία του σε περιοχή των Σερρών, οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή 30.01.2026 στην αρμόδια εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε ο διορισμένος από το δικαστήριο δικηγόρος του, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά η ερωτική πράξη έγινε με τη συναίνεση της 78χρονης.

Η εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η ηλικιωμένη γυναίκα σε χωριό των Σερρών. Ο δράστης, που είναι γιος του αδερφού της ηλικιωμένης φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία της να υπερασπιστεί τον εαυτό της λόγω της κατάστασης της.

Η καταγγελία έγινε αμέσως μόλις το θύμα κατάφερε να επικοινωνήσει με την κόρη της, η οποία ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ χθες το μεσημέρι, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο χθες το βράδυ μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη υποστήριξε ότι ο 56χρονος έχει ασκήσει βία εναντίον της στο παρελθόν και η ίδια φέρει μώλωπες.