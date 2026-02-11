Σία Κοσιώνη: Σε νοσοκομείο για επανέλεγχο η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ μετά την πνευμονία που πέρασε

Η Σία Κοσιώνη αναμένεται εντός της ημέρας να πάει σε γνωστό ιδιωτικό νοσοκομείο των νοτίων προαστίων για προληπτικές εξετάσεις, μέσα από τις οποίες οι γιατροί θέλουν να επιβεβαιώσουν ότι η παρουσιάστρια ξεπέρασε οριστικά το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπώρησε. Η δημοσιογράφος νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες και μάλιστα ένα διάστημα έμεινε σε ΜΕΘ.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, πρόκειται για μια συνηθισμένη διαδικασία, χωρίς η Σία Κοσιώνη να αντιμετωπίζει κάποιο νέο πρόβλημα. Δεν έχουν παρουσιαστεί επιπλοκές και είναι καλά, κοντά στους δικούς της ανθρώπους.

Η γνωστή δημοσιογράφος αρχικά νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ, ενώ τη Δευτέρα (26.01.2026) βγήκε από την εντατική του νοσοκομείου και μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου, συνεχίζοντας την αποθεραπεία της. Η Σία Κοσιώνη, σύμφωνα με ανάρτηση του συζύγου της, Κώστα Μπακογιάννη, την Πέμπτη (05.02.2026) επέστρεψε τελικά στο σπίτι της, γερή και δυνατή.

Η καταξιωμένη δημοσιογράφος αναφέρθηκε εκτενώς στην πνευμονία που πέρασε λόγω πνευμονιόκοκκου και ευχαρίστησε τα αγαπημένα της πρόσωπα που της έδωσαν κουράγιο και δύναμη με την αγάπη τους. Η Σία Κοσιώνη έκανε ιδιαίτερη αναφορά τόσο στον «φύλακα άγγελό της», όπως χαρακτηρίζει τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη όσο στον μονάκριβο γιο της, Δήμο, αλλά και στη μητέρα της.

«Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος, αλλά τα καταφέραμε» είχε γράψει η Σία Κοσιώνη, λίγες μέρες πριν πάρει το εξιτήριο. Τότε που οι εξετάσεις που είχε κάνει, έδειχναν πως ο οργανισμός της ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή των γιατρών.