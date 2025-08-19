Σκάφος έπεσε σε ύφαλο στην Πάτμο – Τραυματίστηκε τουρίστρια, συνελήφθη ο καπετάνιος

Στο νοσοκομείο της Ρόδου διακομίστηκε μία 62χρονη τουρίστρια που τραυματίστηκε σε τουριστικό σκάφος όταν αυτό έπεσε πάνω σε ύφαλο στην Πάτμο.

Το ατύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (18.08.2025), όταν για άγνωστο λόγο, το τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν 11 άτομα, προσέκρουσε στον ύφαλο σε θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Πάτμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε η 62χρονη Ιταλίδα γλίστρησε και έπεσε από την σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες αλλά στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Δύτης έπεσε στη θάλασσα για να ελέγξει τη ζημιά και διαπίστωσε πως έχει σπάσει το δεξί πηδάλιο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο 64χρονος καπετάνιος του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου του τουριστικού σκάφους μέχρι να δοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.