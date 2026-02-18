Σκιάθος: Νεκρή 38χρονη μετά από βαρύ εγκεφαλικό – Είχε γεννήσει το 3ο παιδί της πριν από 20 ημέρες

Βαρύ πένθος στην Σκιάθο από τον θάνατο μιας 38χρονης μητέρας, 20 ημέρες αφού έφερε στον κόσμο το 3ο παιδί της.

Η 38χρονη Κωνσταντίνα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου, πριν από μία εβδομάδα μετά από βαρύ εγκεφαλικό. Αν και η υγεία της εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, η μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή, το πρωί της Τρίτης (17.02.2026).

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η 38χρονη είχε φέρει στη ζωή το 3ο παιδί της, πριν από 20 ημέρες. Ο θάνατός της ξυπνά μνήμες από τον ξαφνικό και άδικο χαμό της 35χρονης στην Άρτα που ξεψύχησε 2 εβδομάδες αφού είχε γεννήσει.

Γείτονες και φίλοι της 38χρονης Κωνσταντίνας κάνουν λόγο για μία δραστήρια και κοινωνική γυναίκα που πάντα χαμογελούσε και την λάτρευε όλος ο κόσμος.

Μάλιστα συνήθιζε να παίρνει μέρος στις εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, με την τελευταία της συμμετοχή να είναι με το ψηφοδέλτιο «Σκιάθος για όλους».

