Ελλάδα

Σκιάθος: Νεκρή 38χρονη μετά από βαρύ εγκεφαλικό – Είχε γεννήσει το 3ο παιδί της πριν από 20 ημέρες

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και παρά το γεγονός πως η υγεία της εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, το πρωί της Τρίτης άφησε την τελευταία της πνοή
Γυναίκα
Η 38χρονη μητέρα

Βαρύ πένθος στην Σκιάθο από τον θάνατο μιας 38χρονης μητέρας, 20 ημέρες αφού έφερε στον κόσμο το 3ο παιδί της.

Η 38χρονη Κωνσταντίνα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Βόλου, πριν από μία εβδομάδα μετά από βαρύ εγκεφαλικό. Αν και η υγεία της εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, η μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή, το πρωί της Τρίτης (17.02.2026).

Οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η 38χρονη είχε φέρει στη ζωή το 3ο παιδί της, πριν από 20 ημέρες. Ο θάνατός της ξυπνά μνήμες από τον ξαφνικό και άδικο χαμό της 35χρονης στην Άρτα που ξεψύχησε 2 εβδομάδες αφού είχε γεννήσει.

Γείτονες και φίλοι της 38χρονης Κωνσταντίνας κάνουν λόγο για μία δραστήρια και κοινωνική γυναίκα που πάντα χαμογελούσε και την λάτρευε όλος ο κόσμος.

Μάλιστα συνήθιζε να παίρνει μέρος στις εκλογικές διαδικασίες ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος, με την τελευταία της συμμετοχή να είναι με το ψηφοδέλτιο «Σκιάθος για όλους».

Πληροφορίες από skiathoslife.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
84
74
71
53
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η δεξαμενή «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και οι παραλείψεις στις άλλες δύο εγκαταστάσεις
«Λουκέτο» στη Vitafree έβαλε η Περιφέρεια - Η κρυφή αποθήκη και η έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας - Απολογείται ξανά σήμερα ο ιδιοκτήτης που κατηγορείται πλέον για κακούργημα
βιολάντα
8
Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη των Τεμπών στις 23 Μαρτίου - Το προφίλ των δικαστικών που κληρώθηκαν στην «καυτή» έδρα
Η ανάδειξη των μελών της δικαστικής έδρας, ήταν από τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης, που αναμένεται να συγκεντρώσει τους δημοσιογραφικούς προβολείς και όχι μόνο
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη
Newsit logo
Newsit logo