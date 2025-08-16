Ελλάδα

Σοφία Σεϊρλή: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας – Στέλιος Μάινας, Γιώργος Καραμίχος ήταν εκεί

Ο καλλιτεχνικός χώρος θρηνεί την απώλεια μίας σπουδαίας καλλιτέχνιδας
Στέλιος Μάινας και Κάτια Σπερελάκη
Ο Στέλιος Μάινας και η Κάτια Σπερελάκη / NDP PHOTO

Τραγικό ήταν το φινάλε που επιφύλασσε η ζωή για τη Σοφία Σεϊρλή, καθώς η ηθοποιός πνίγηκε την Κυριακή (10.08.2025), σε ηλικία 77 ετών, ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας και μερικές ημέρες αργότερα τα αγαπημένα της πρόσωπα την αποχαιρέτησαν για πάντα στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης. Η γνωστή ηθοποιός είχε διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στο θέατρο, ενώ πήρε μέρος και σε πολλές επιτυχημένες σειρές. Το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή είπαν τα αγαπημένα της πρόσωπα στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το πρωί του Σαββάτου (16.08.2025).

Πολλοί εκπρόσωποι του χώρου της υποκριτικής τέχνης ήταν ανάμεσα σε αυτούς που επέλεξαν να πάνε ως εκεί για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία καλλιτέχνιδα. Ανάμεσά τους ήταν ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, ο Γιώργος Καραμίχος, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου, ο Κώστας Μπερικόπουλος, η Δανάη Λουκάκη και ο Άγγελος Μπούρας.

Κώστας Μπερικόπουλος
Ο Κώστας Μπερικόπουλος / NDP PHOTO
Άγγελος Μπούρας
Ο Άγγελος Μπούρας / NDP PHOTO
Δημήτρης Τάρλοου
Ο Δημήτρης Τάρλοου / NDP PHOTO
Δανάη Λουκάκη
Η Δανάη Λουκάκη / NDP PHOTO
Γιώργος Καραμίχος
Ο Γιώργος Καραμίχος / NDP PHOTO

H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου παραθέριζε, όταν επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. Την ίδια στιγμή, μία φίλη της, που βρισκόταν μαζί της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές. Δυστυχώς, σύντομα εντοπίστηκε νεκρή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo