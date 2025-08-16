Σοφία Σεϊρλή: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας – Στέλιος Μάινας και Γιώργος Καραμίχος ήταν εκεί

Τραγικό ήταν το φινάλε που επιφύλασσε η ζωή για τη Σοφία Σεϊρλή, καθώς η ηθοποιός πνίγηκε την Κυριακή (10.08.2025), σε ηλικία 77 ετών, ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας και μερικές ημέρες αργότερα τα αγαπημένα της πρόσωπα την αποχαιρέτησαν για πάντα στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της υποκριτικής τέχνης. Η γνωστή ηθοποιός είχε διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στο θέατρο, ενώ πήρε μέρος και σε πολλές επιτυχημένες σειρές. Υπό τους ήχους κλασικής μουσικής και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τη Σοφία Σεϊρλή, το πρωί του Σαββάτου (16.08.2025). στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ετελέσθη τρισάγιο στη μνήμη της.

Πολλοί εκπρόσωποι του χώρου της υποκριτικής τέχνης ήταν ανάμεσα σε αυτούς που επέλεξαν να πάνε ως εκεί για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία καλλιτέχνιδα. Ανάμεσά τους ήταν ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, ο Γιώργος Καραμίχος, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου, ο Κώστας Μπερικόπουλος, η Δανάη Λουκάκη και ο Άγγελος Μπούρας.

Επίσης το «παρών» έδωσαν η Όλγα Δαμάνη, ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Ελένη Καρακάση και πολλοί άλλοι.

H Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου παραθέριζε, όταν επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. Την ίδια στιγμή, μία φίλη της, που βρισκόταν μαζί της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές. Δυστυχώς, σύντομα εντοπίστηκε νεκρή.