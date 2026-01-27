Σοκ στην Εύβοια: 41χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Ψαχνών στην Εύβοια, από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 41χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι της στα Ψαχνά στην Εύβοια από συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.