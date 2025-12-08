Ελλάδα

Σοκαριστικό τροχαίο έξω απο την Αμφίκλεια: Μετωπική σύγκρουση δύο φορτηγών – Παρέσυραν και αυτοκίνητο

Οι οδηγοί των φορτηγών τραυματίστηκαν και ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας
Το κατεστραμμένο φορτηγό

Ένα φοβερό τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών και την εμπλοκή ενός ακόμη οχήματος, σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (8/12/25) στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια.

Σύμφωνα με το LamiaReport, νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από αδιευκρίνιστο λόγο έφυγε στο αντίθετο ρεύμα στο σημείο της Αμφίκλειας και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας γύρω στα 60 ο οποίος κινούνταν προς Λιβαδειά.

Στη συνέχεια η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από το που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε άλλο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν σταματήσει με τη μούρη στα χωράφια.

Από την πρώτη και σφοδρότερη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του, ο Έλληνας οδηγός της δεύτερης νταλίκας, ενώ ελαφρά χτύπησε ο αλλοδαπός νταλικιέρης.

Ως εκ θαύματος δεν τραυματίστηκαν οι επιβάτες του οχήματος, ενώ από θαύμα γλύτωσε και το αυτοκίνητο που όπως σημειώσαμε ήταν ακριβώς πίσω από την Ελληνική νταλίκα.

Το δεύτερο φορτηγό

Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες, σε σημείο να υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων.

Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες του ΠΚ Αμφίκλειας για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει χτυπήσει στα πόδια.

Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνος με την κατακόρυφη αύξηση της κίνησης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

