Σορός άντρα εντοπίστηκε στην χαράδρα του Χάρου στο Νεστόριο – Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρσή του

Εντοπίστηκε πριν από λίγο μια σορός ενός άνδρα να είναι πεσμένη στη χαράδρα του Χάρου στην περιοχή του Νεστορίου σε βάθος 200 μέτρων από αστυνόμους.

Κοντά στην χαράδρα του Χάρου, περιοχή που θεωρείται ιδιαίτερα δύσβατη και βρέθηκε η σορός, εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο, που σύμφωνα με την Αστυνομία φαίνεται να ανήκει στον άνδρα.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι χρειάστηκε η βοήθεια drone, για να εντοπιστεί η σορός του, που μετά την πτώση έχει σκαλώσει σε συστάδα δένδρων σε μεγάλο βάθος. Η ανάσυρση της σορού είναι αρκετά δύσκολη επιχείρηση επειδή στο σημείο που βρίσκεται, η χαράδρα συνεχίζεται για ακόμη 50 μέτρα.

Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων πάει γρήγορα στο σημείο για να γίνει η ανάσυρση πριν πέσει το φως του ήλιου.

Η αστυνομία βέβαια από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται να αποκλείει την εγκληματική ενέργεια.

Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα και άγνωστα παραμένουν ακόμα τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες για το πώς κατέληξε εκεί.