Σούδα: Απολογείται ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο Πολωνός αρνείται τις κατηγορίες ενώ έχει κατασχεθεί το κινητό, όπου εντοπίστηκαν φωτογραφίες πολεμικών πλοίων, καθώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.
Ο 58χρονος Πολωνός / patris.gr

Στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα (16.03.2026) για να απολογηθεί ο 58χρονος Πολωνός, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία με την κατηγορία της κατασκοπείας στη Σούδα.

Ο άνδρας που κατηγορείται για κατασκοπεία είχε εγκατασταθεί σε τροχόσπιτο στη Σούδα και τραβούσε φωτογραφίες τις οποίες έστελνε στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με το patris.gr, ο ίδιος ισχυρίστηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία και πως βρίσκονταν με το βαν του στην περιοχή του Μαραθίτη για διακοπές, όπως έχει κάνει και τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Πολωνός φαίνεται πως πήγαινε τα τελευταία τρία χρόνια στην περιοχή με το τροχόσπιτό του, το οποίο στάθμευε σε σημείο που είχε θέα στον κόλπο της Σούδας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Πολωνός αναχωρούσε από την Κρήτη στις αρχές Μαΐου, για να επιστρέψει πάλι την επόμενη χρονιά. Ερωτηθείς για τις επισκέψεις αυτές, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι έκανε διακοπές.

Κατά τις ίδιες πηγές ο Πολωνός αρνείται τις κατηγορίες ενώ έχει κατασχεθεί το κινητό, όπου εντοπίστηκαν φωτογραφίες πολεμικών πλοίων, καθώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πιέσεις για παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» από γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα
Το πρόγραμμα θεωρείται ζωτικής σημασίας για να εφαρμόζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση του πληθυσμού σε προληπτικούς ελέγχους στο διηνεκές, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια του υγειονομικού συστήματος
Πηγή φώτο: iStock
Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο – Στους 19 βαθμούς η θερμοκρασία
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ
ΚΑΙΡΟς
