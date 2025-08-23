Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική – Ακρωτηριάστηκε μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε το ένα του πόδι
Τροχαίο με μηχανή
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική περίπου στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (23.08.2025). Συγκρούστηκαν μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Σιθωνίας, στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδική, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο ένα του πόδι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν σε ακινητοποίηση, αιμόσταση και διαδικασίες ανάνηψης, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Μετά τη σταθεροποίησή του, διακομίστηκε με ασφάλεια σε κοντινή υγειονομική μονάδα για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία μηχανή ταχείας απόκρισης, με τη συνδρομή συνολικά τριών διασωστών του ΕΚΑΒ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo