Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκιδική – Ακρωτηριάστηκε μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική περίπου στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (23.08.2025). Συγκρούστηκαν μία μηχανή και ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, το τροχαίο έγινε στη Λεωφόρο Σιθωνίας, στην περιοχή της Νικήτης στη Χαλκιδική, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη πλήρη ακρωτηριασμό στο ένα του πόδι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν σε ακινητοποίηση, αιμόσταση και διαδικασίες ανάνηψης, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Μετά τη σταθεροποίησή του, διακομίστηκε με ασφάλεια σε κοντινή υγειονομική μονάδα για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία μηχανή ταχείας απόκρισης, με τη συνδρομή συνολικά τριών διασωστών του ΕΚΑΒ.