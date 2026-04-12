Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο μπήκε μπροστά σε μοτοσικλετιστή, τον εκσφενδόνισε και τον παράτησε αβοήθητο

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του
Η στιγμή που ο οδηγός της μηχανής στην Αρτέμιδα εκσφενδονίζεται και πέφτει στο έδαφος

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή τροχαίου στην Αρτέμιδα αφότου αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή και εκτόξευσε τον οδηγό στον αέρα. Το πιο τραγικό είναι ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή στον δρόμο και διέφυγε.

Σύμφωνα με τον Alpha, το τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό στη μέση του κεντρικού δρόμου χτύπησε με σφοδρότητα μοτοσικλέτα που κατέβαινε και κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο αναβάτης 18 ετών εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου βγαίνει κάθετα στον δρόμο, με αποτέλεσμα μία μηχανή που κατευθυνόταν στη λεωφόρο να πέσει πάνω του και ο μοτοσικλετιστής να εκσφενδονίζεται.

Ο οδηγός του οχήματος άφησε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο και οι Αρχές έχουν ήδη θέσει το βίντεο στο μικροσκόπιο, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο σύμφωνα με τον Alpha.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
86
60
53
51
Newsit logo
Newsit logo