Σπάρτη: Εντοπίστηκαν φυτείες κάνναβης και 2.250 δενδρύλλια σε δύσβατη περιοχή – Τέσσερις συλλήψεις

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης
Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης / Φωτογραφία αρχείου / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / EUROKINISSI

Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, που εντόπισαν φυτείες κάνναβης σε περιοχή της Σπάρτης.

Περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 61χρονος ημεδαπός, καθώς και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και για το -κατά περίπτωση- αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει τα στελέχη της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, πραγματοποίησαν επιχείρηση στην δύσβατη περιοχή, όπου εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 2.257 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα δενδρύλλια ήταν ύψους έως 1,70 μέτρων, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τμήματος η Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

