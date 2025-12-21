Στα διόδια Αφιδνών οι αγρότες: Η στιγμή που ανοίγουν τις μπάρες

«Επιδρομή» στα διόδια Αφιδνών έκαναν αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, ανοίγοντας τις μπάρες και στα το ρεύματα.

Οι αγρότες έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στα διόδια Αφιδνών, με κόρνες και συνθήματα, ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα διόδια μεταφέρθηκαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι σηκώνουν τις μπάρες κλιμακώνοντας τον αγώνα τους.

Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Ένας από τους σταθμούς όπου άνοιξαν τα διόδια ήταν αυτός στο Μακρυχώρι της Λάρισας, το οποίο, όπως φαίνεται στις εικόνες του drone του Orange Press Agency, έχει «σκοτεινιάσει» από τον ομιχλώδη καιρό.

Οι αγρότες πλησίασαν τον σταθμό, άνοιξαν σταδιακά όλες τις μπάρες, ενώ τοποθέτησαν σακούλες σκουπιδιών στις κάμερες, ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα στους οδηγούς που περνούσαν ελεύθερα.

Παρόμοια η εικόνα και στους Σοφάδες Καρδίτσας, με αγρότες και κτηνοτρόφους να ανοίγουν τα διόδια και να δηλώνουν ότι το μπλόκο θα ενισχυθεί με νέα τρακτέρ.

Οι δράσεις στα διόδια, που γίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο.

Από υπολογισμούς του υπουργείου Μεταφορών, εκτιμάται ότι η ζημία από το άνοιγμα των διοδίων ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα (σ.σ. αν έμεναν ανοικτά καθ’ όλη την ημέρα).

Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα της Δυτικής Θεσσαλίας

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και για νέες δράσεις, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως είναι για αυτούς ένας αγώνας επιβίωσης και θα συνεχίσουν, όπως τονίζουν, πιο αποφασιστικά.

Κλειστός για μεταφορές ο Προμαχώνας

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου. Στις επτά το απόγευμα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπως είπε ο κ. Τσέρνιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ.