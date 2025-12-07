Στα λευκά «ντύθηκε» ο Ομαλός – Εντυπωσιακές εικόνες από τα βουνά της Κρήτης

Τα πρώτα χιόνια έφτασαν στην Κρήτη, μετά την κακοκαιρία Byron, με τα Λευκά Όρη να έχουν ντυθεί στα λευκά.

Η άγρια ομορφιά των βουνών της Κρήτης, πολλώ δε μάλλον με χιόνια, αποτυπώνουν ένα ονειρικό τοπίο, που θυμίζει ότι έχουμε μπει και επίσημα στον χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα έκαναν την εμφάνισή τους στα Λευκά Όρη προσφέροντας ένα ειδυλλιακό τοπίο.

Οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή του Ξυλόσκαλου την Κυριακή 07.12.2025, αποτυπώνουν ένα μαγευτικό σκηνικό λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.