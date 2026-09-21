Ελλάδα

Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι από σήμερα Δευτέρα έως Πέμπτη

Εξαιτίας εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 του μετρό θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο» από 21/9/2026 έως 24/9/2026
μετρο
eurokinissi
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Νωρίτερα θα κλείνουν τρεις σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό, από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Πέμπτη (24/9/2026) λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι τεχνικές εργασίες συντελούνται τις νυχτερινές ώρες με αποτέλεσμα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμεικός, Μοναστηράκι να κλείνουν από τις 21:40. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 του μετρό θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

  • Δημοτικό Θέατρο → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:20
  • Αιγάλεω → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:34
  • Ελαιώνας → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:36
  • Κεραμεικός → Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:39
  • Μοναστηράκι→ Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:41

Προς Δημοτικό Θέατρο:

  • Δουκίσσης Πλακεντίας → Δημοτικό Θέατρο: 21:30
  • Σύνταγμα → Δημοτικό Θέατρο: 21:49
  • Μοναστηράκι→ Δημοτικό Θέατρο: 21:51
  • Κεραμεικός → Δημοτικό Θέατρο: 21:53
  • Ελαιώνας → Δημοτικό Θέατρο: 21:56

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των τεχνικών εργασιών είναι:

  • Δημοτικό Θέατρο → Αεροδρόμιο: 21:06
  • Αεροδρόμιο → Δημοτικό Θέατρο: 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα, ενώ τα δρομολόγια από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.

Οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

  • Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14
  • Αεροδρόμιο → Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».

Η γραμμή θα συνδέει το Σύνταγμα με το Αιγάλεω και θα εξυπηρετεί τους σταθμούς που παραμένουν εκτός λειτουργίας λόγω των εργασιών.

Στην κατεύθυνση Σύνταγμα → Αιγάλεω, οι στάσεις είναι:

  • «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
  • «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»
  • «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ»
  • «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»
  • «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»
  • «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ»

Στην κατεύθυνση Αιγάλεω → Σύνταγμα, οι στάσεις είναι:

  • «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ»
  • «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ»
  • «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»
  • «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»
  • «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ»
  • «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Θυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αφορούν την Γραμμή 3 και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Από την Παρασκευή και μετά το Μετρό θα ακολουθεί το καθιερωμένο πρόγραμμα.

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