Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κόρινθο – Επιχειρούν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (21.09.2026) σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Πυλαρινού 94 στην Κόρινθο.

Από τη φωτιά το διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Ευτυχώς, οι ένοικοι αντιλήφθηκαν εγκαίρως τον κίνδυνο και κατάφεραν να βγουν από το διαμέρισμα χωρίς να τραυματιστούν, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

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Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με πυροσβέστες, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικά διαμερίσματα.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνηθούν από το ΑΚΑΕΕ Κορινθίας.