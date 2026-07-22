Σταύρος Γεωργίου: Στα χέρια των αρχών βίντεο που εμφανίζεται για τελευταία φορά ζωντανός ο ποινικολόγος – Ερευνάται άτομο που περπατάει δίπλα του

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών φαίνεται να έχει μπει ένα βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται οι τελευταίες κινήσεις του Σταύρου Γεωργίου πριν ο ποινικολόγος εντοπιστεί νεκρός το βράδυ της Τρίτης 21.07.2026, από τις δύο ανήλικες κόρες του στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός ποινικολόγος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (20.07.2026) φτάνει με το αυτοκίνητο του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα όπου βρίσκονταν και το γραφείο του.

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Παρκάρει το όχημα του και αρχίζει να κινείται με κατεύθυνση προς το γραφείο του, όπου βρέθηκε νεκρός από τις 16χρονες δίδυμες κόρες του που έφτασαν μέχρι εκεί καθώς ανησύχησαν που δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους και μαζί με τον θυρωρό της πολυκατοικίας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον πατέρα τους να κείτεται νεκρός σε μία λίμνη αίματος.

Μια από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στα κτίρια της περιοχής φαίνεται να καταγράφει τον Σταυρό Γεωργίου να περπατάει, ενώ κοντά του υπάρχει κι άλλη μια φιγούρα η οποία από την πρώτη ματιά δεν διακρίνεται εάν είναι άνδρας η γυναίκα.

Το βίντεο αυτό φέρεται να έχει φτάσει στα χέρια των αστυνομικών αρχών οι οποίες προσπαθούν να το αποκρυπτογραφήσουν προκειμένου να αποσαφηνιστεί πιο ήταν το συγκεκριμένο άτομο κι αν ήταν γνωστό ή όχι του ποινικολόγου.

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Φυσικά οι αστυνομικές αρχές έχουν παραλάβει υλικό κι από άλλες κάμερες της περιοχής το οποίο το μελετούν εξονυχιστικά, ενώ την ίδια ώρα λαμβάνουν και καταθέσεις από άτομα είδαν από το απόγευμα της Δευτέρας κι έπειτα το Σταύρο Γεωργίου.

Παράλληλα στο επίκεντρο των ερευνών έχει μπει και μια μαρτυρία κατοίκου της πολυκατοικίας η οποία ανέφερε ότι τη Δευτέρα είχε ακούσει θορύβους από το γραφείο του θύματος, που έμοιαζαν σαν κάποιοι να μετακινούν έπιπλα.

Υπενθυμίζεται ότι από κακώσεις που προήλθαν από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έχει χτυπηθεί από θλων και αμβλύ όργανο, ενώ σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του κινητού του τηλεφώνου.