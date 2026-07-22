Σταύρος Γεωργίου: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι ο θάνατος του ποινικολόγου – Οι δράστες εξαφάνισαν το κινητό του τηλέφωνο

Από κακώσεις που προήλθαν από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι έχασε τη ζωή του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έχει χτυπηθεί από θλων και αμβλύ όργανο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου ήταν βίαιος με τον ή τους δράστες να τον χτυπούν ανελέητα στο κεφάλι, ενώ εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν και ένα αντικείμενο, ή χτύπησαν το κεφάλι του θύματος πολλές φορές στην ξύλινη επιφάνεια του κρεβατιού του που διέθετε για ξεκούραση σε δωμάτιο του γραφείου του.

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Από τα σφοδρά χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του, ο Σταύρος Γεωργίου, υπέστη αιμορραγία, ενώ το πτώμα του μέσα σε μία λίμνη αίματος αντίκρυσαν πρώτες οι δύο δίδυμες 16χρονες κόρες του και ο θυρωρός της πολυκατοικίας που βρίσκεται το γραφείο.

Τα δύο κορίτσια που προσπαθούσαν για πολλές ώρες να επικοινωνήσουν με τον πατέρα τους, αφού δεν τα κατάφεραν, έσπευσαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και εκεί βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Η στιγμή που έφτασαν οι αρχές στο σημείο

Βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικές δυνάμεις φτάνουν στην πολυκατοικία όπου διατηρούσε το δικηγορικό του γραφείο στην 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

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Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε είναι λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ της Τρίτης 21.07.2026 και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν φτάσει στο γραφείο του ποινικολόγου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ που κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά την κλήση που δέχτηκαν από το θυρωρό της πολυκατοικίας, καθώς οι δύο ανήλικες κόρες του κάλεσαν για βοήθεια όταν δεν τους άνοιγε, με τις στιγμές να είναι δραματικές και απέκλεισαν το σημείο, ενώ όπως θα δείτε και στο βίντεο απαγόρευσαν και τη διέλευση των πεζών.

Το τμήμα ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει πλέον τις έρευνες προσπαθεί να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση και να φτάσει στον ή στους ανθρώπους που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου το γνωστό ποινικολόγο.

Από τις κάμερες ασφαλείας κι από τις καταθέσεις των γειτόνων του γνωστού δικηγόρου προσπαθούν να αλιεύσουν κάθε πληροφορία που θα τους οδηγήσει στους δράστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης στην πόρτα του γραφείου του Σταύρου Γεωργίου.

«Εξαφανισμένο» το κινητό

Έτσι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ο δικηγόρος να γνώριζε τον άνθρωπο που του αφαίρεσε τη ζωή και να του άνοιξε ακόμα και ο ίδιος την πόρτα.

Μάλιστα οι αστυνομικοί το πρώτο προσωπικό αντικείμενο του Σταύρου Γεωργίου που έψαξαν να βρουν ήταν το κινητό του τηλέφωνο το οποίο όμως ακόμα δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν.

Ερευνάται λοιπόν εάν οι δράστες να το πήραν μαζί τους μετά το ξυλοδαρμό προκειμένου να αποκρύψουν τυχόν συνομιλίες που είχαν πριν την έλευση τους στο γραφείο του γνωστού ποινικολόγου.

Ο γνωστός δικηγόρος είχε τοποθετήσει σε ένα χώρο του γραφείου του ένα κρεβάτι προκειμένου να ξεκουράζεται, ενώ εξαιτίας το φόρτου εργασίας κάποια βράδια κοιμόταν εκεί, δίπλα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρός. Οι αρχές, ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα ακόμα κι αυτό της ληστείας. Έτσι έχουν κληθεί οικεία πρόσωπα του θύματος προκειμένου να δουν εάν λείπουν αντικείμενα από το χώρο.

Το χρονικό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που ανησύχησε την οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν επίμονα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς όμως να λάβουν καμία απάντηση.

Όταν οι κλήσεις τους παρέμειναν αναπάντητες, μετέβησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και χτυπούσαν επανειλημμένα το κουδούνι, χωρίς αποτέλεσμα. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Όταν άνοιξε η πόρτα του γραφείου, αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε γυμνός, σε εμβρυακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, ούτε ενδείξεις ότι το γραφείο είχε ερευνηθεί, στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος. Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, αναζητούσε και ο ίδιος τον αδελφό του από το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

Πελάτισσα του γνωστού ποινικολόγου φτάνοντας στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου ξέσπασε σε λυγμούς, στο άκουσμα της είδησης της δολοφονίας του. Περιέγραψε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν καλός άνθρωπος και δικηγόρος και ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη και αποκάλυψε πως τις επόμενες μέρες θα πήγαινε διακοπές με τις κόρες του.