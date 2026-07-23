Σταύρος Γεωργίου: Στην Ευελπίδων ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα (23.07.2026) στις 18:40 ο 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταυρού Γεωργίου.

Ο κατηγορούμενος, που φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα, ήταν υπό κράτηση στη ΓΑΔΑ, μετά τη σύλληψή του που σημειώθηκε χτες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Ο 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, κατηγορείται για την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό γραφείο του, το βράδυ της Τρίτης.

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Με σκυμμένο κεφάλι και γύψο στο χέρι του, βγήκε ο 28χρονος από το κτίριο της ΓΑΔΑ. Αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών τον οδήγησαν στον εισαγγελέα προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το έγκλημα. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με όσα είπε στις αρχές ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου έκαναν παρέα και το βράδυ της Τρίτης βρίσκονταν σε μαγαζί εστίασης για ένα ποτό.

Από εκεί ο ποινικολόγος του πρότεινε να τον γυρίσει σπίτι και μαζί έφυγαν από το μαγαζί. Στην πορεία έκαναν μια στάση στο γραφείο του ποινικολόγου, στο οποίο μπήκαν και οι δύο.

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Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αιγύπτιο, άρχισαν να τσακώνονται με αποτέλεσμα ο 28χρονος να χτυπήσει τον 73χρονο θανάσιμα στο κεφάλι και στη συνέχεια να φύγει από το δικηγορικό γραφείο.

Στη συνέχεια, ο 28χρονος πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να του περιθάλψουν κάποιο τραύμα που είχε στο χέρι. Οι αρχές κατάφεραν μέσα σε τρεις ώρες να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Ο 28χρονος που βγήκε από τη ΓΑΔΑ με γύψο στο χέρι, φέρεται να το έχει σπάσει μετά τα άγρια και θανατηφόρα χτυπήματα που προκάλεσε στον ποινικολόγο.

Μέσα στο δικηγορικό γραφείο εντοπίστηκαν τα αποτυπώματά του Αιγύπτιου, ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των αρχών αφού σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ για παράνομη είσοδο στη χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023, το οποίο απορρίφθηκε σε πρώτο όσο και δεύτερο βαθμό. Το 2024 κατέθεσε νέο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, με την τελεσίδικη απόφαση να του επιδίδεται στα τέλη του 2025.