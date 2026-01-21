Στέφανος Παπαδόπουλος: «Όλα τα βλέπω» απάντησε για το κύμα στήριξης που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά τη μήνυση που του έκανε

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να δώσει εξηγήσεις στην Εισαγγελία μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, πριν από περίπου ενάμιση μήνα. Σε νέες δηλώσεις του, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ρωτήθηκε για την υπόθεση αλλά και για το κύμα στήριξης που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης από θαυμαστές του.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες των όσων θα καταθέσει. Αισθάνεται δυνατός και παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί από την ημέρα που έκανε μήνυση στον δημοφιλή τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρακολουθεί την υπόθεση και ετοιμάζει τις δικές του κινήσεις.

Δημοσιογράφος: Είσαι έτοιμος να πας να καταθέσεις την Πέμπτη;

Στέφανος Παπαδόπουλος: Θα το δούμε. Όλα, όλα θα τα δούμε.

Δημοσιογράφος: Είσαι, είσαι έτοιμος;

Στέφανος Παπαδόπουλος: Κάτι κάνουμε…

Δημοσιογράφος: Πώς αισθάνεσαι μετά από ενάμιση μήνα;

Στέφανος Παπαδόπουλος: [ξεφυσάει]

Δημοσιογράφος: Έχεις παρακολουθήσει τον κόσμο, το ρεύμα που υπάρχει στον Γιώργο Μαζωνάκη…

Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλα, όλα τα βλέπω.

Δημοσιογράφος: Όλα τα βλέπεις;

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ναι.

Δημοσιογράφος: Αισθάνεσαι αδικημένος που ο κόσμος συμπαραστέκεται στον Γιώργο Μαζωνάκη;

Στέφανος Παπαδόπουλος: Είμαι okay. Θα τα πούμε άλλη στιγμή.

Δημοσιογράφος: Είσαι okay; Πώς νιώθεις για το ρεύμα των ανθρώπων που βρίσκονται υπέρ του Γιώργου Μαζωνάκη;

Στέφανος Παπαδόπουλος: Δεν έχω να πω κάτι τώρα γι’ αυτό.

Δημοσιογράφος: Νιώθεις δυνατός;

Στέφανος Παπαδόπουλος: Είμαστε σούπερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και στην παρέα.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσει σχετικά με τα όσα καταλογίζει στον γνωστό τραγουδιστή, ενώ, θα παραδώσει και τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία.