Στέφανος Τσιτσιπάς: «Εγώ οδηγούσα» λέει τώρα ο πατέρας του, για το περιστατικό με την υπερβολική ταχύτητα

Πήγε στην Τροχαία για να παραδώσει το δίπλωμά του αλλά δεν το έκαναν δεκτό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον πατέρα του Απόστολο (Photo by Julian Avram
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον πατέρα του Απόστολο (Photo by Julian Avram/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά «πιάστηκε» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να έχει αναπτύξει ταχύτητα 210 χιλιομέτρων, των περασμένο Σεπτέμβριο. 

Εκτός από το πρόστιμο των 2.000 ευρώ, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα χρόνο. Τις προηγούμενες ημέρες, ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, δήλωνε στα ΜΜΕ ότι το αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα οδηγούσε άλλος. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Weekend Live», την ευθύνη για τα όσα έγιναν στην Αττική Οδό, ανέλαβε τώρα ο πατέρας του Έλληνα τενίστα, Απόστολος Τσιτσιπάς. 

Σύμφωνα με την εκπομπή ο Απόστολος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του, παραδίδοντας το δίπλωμά του.

Σύμφωνα με τις αρχές ωστόσο, έχει περάσει το χρονικό διάστημα των 7 ημερών για δικαίωμα ένστασης. Έτσι, ο διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος.

ψ

Οι ίδιες πληροφορίες λένε, ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν έχει παραδώσει ακόμα το δίπλωμά του…

