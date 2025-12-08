Στέφανος Τσιτσιπάς: Έχει ή δεν έχει τελικά δίπλωμα; – Δεν το έχει παραδώσει ακόμα στην αστυνομία

H αντίστροφη μέτρηση για τον Στέφανο Τσιτσιπά φτάνει στο τέλος της καθώς θα πρέπει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (12/12/2025) να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης που διαθέτει για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι ενστάσεις κι οι ισχυρισμοί του πατέρα του απορρίφθηκαν και αν ο τενίστας δεν παρουσιαστεί και δεν παραδώσει το δίπλωμά του θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Τις προηγούμενες μέρες ο πατέρας και προπονητής του Στέφανου Τσιτσιπά παρουσιάστηκε δύο φορές στις εγκαταστάσεις της Τροχαίας Αττικής Οδού και προσπάθησε να αναλάβει εκείνος όλη την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν οδηγούσε ο γιός του.

Ο πατέρας του έδειξε την απόδειξη από το πρόστιμο που είχε πληρωθεί και ζήτησε να καταθέσει το δικό του δίπλωμα, επειδή όπως ανέφερε, εκείνος οδηγούσε την πανάκριβη Lotus όταν εντοπίστηκε να τρέχει στον αυτοκινητόδρομο.

Το αίτημα του Απόστολου Τσιτσιπά δεν έγινε δεκτό αφού: «O Απόστολος Τσιτσιπάς, επανήλθε τη Δευτέρα και ζήτησε ξανά από την Τροχαία να κάνει δεκτό το αίτημα του και να τον «αναγνωρίσει» ως οδηγό, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ίδιες «πηγές» τονίζουν πως το αίτημα απορρίφθηκε αφού είχε περάσει το χρονικό περιθώριο της μιας εβδομάδας που δίνεται από τις αρχές για τις ενστάσεις».

Στον 28χρονο τενίστα είχε κοπεί κλήση για ταχύτητα 210 χλμ. την ώρα και του βεβαιώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ που προβλέπεται.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ένας από τους πρώτους που παρέλαβαν ψηφιακή κλήση από το gov.gr. Τις πρώτες μέρες τηρήθηκε από την πλευρά του σιγή ιχθύος, με την μητέρα του στη συνέχεια να υποστηρίζει πως ο γιος της έλειπε στο εξωτερικό, όταν βεβαιώθηκε η παράβαση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αφήσει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων στον δικηγόρο του και αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση που θα πάρει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.