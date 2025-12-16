Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο δικηγόρος του κατέθεσε έγγραφα που φέρεται να αποδεικνύουν ότι δεν οδηγούσε εκείνος την Lotus στην Αττική οδό

Στην τελευταία φάση περνάει πλέον η πολύκροτη υπόθεση με πρωταγωνιστή το Στέφανο Τσιτσιπά, μετά την κλήση που «έφαγε» από την Τροχαία, καθώς η LOTUS που ειναι στο όνομα του έτρεχε με 213 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό.

Χθες Δευτέρα (15.12.2025) ο δικηγόρος της οικογένειας πήγε στα γραφεία των αστυνομικών της Τροχαίας και κατέθεσε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, στο πλαίσιο της αίτησης θεραπείας που ζήτησε, προκειμένου να αποδείξει ότι στις 24 Σεπτεμβρίου, που πιάστηκε η Lotus του Στέφανου Τσιτσιπά να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική οδό, ο ίδιος ο αθλητής ήταν εκτός Αθηνών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί παρέλαβαν τον φάκελο και αναμένεται σήμερα Τρίτη, και θα εξετάσουν τα έγγραφα στα οποία φέρεται να αποδεικνύεται ότι δεν ήταν ο άνθρωπος οδηγούσε το πολυτελές όχημα.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος φέρεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στην ενημέρωση ότι δεν δηλαδή είναι αυτός οδηγός, στο γεγονός ότι είναι αθλητής που ασχολείται μόνο με την προπόνηση και τους αγώνες.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Τροχαίας Αττικής οδού θα εφαρμόσουν το νόμο, η διαδικασία θα είναι τυπική έτσι εάν αποδεικνύεται ότι πράγματι ο οδηγός ήταν ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα του για ένα χρόνο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα ασκηθεί δίωξη για απιστία σε βάρος του τενίστα. Όλα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο και η υπόθεση να κλείσει οριστικά.