Στη Σούδα ξανά το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford για ανεφοδιασμό

Το νεότερο, μεγαλύτερο και πιο ισχυρό πυρηνοκίνητο υπεραεροπλανοφόρο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και συμμετέχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο στον κόσμο, στα νερά του κόλπου της Σούδας
Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο στον κόσμο, στα νερά του κόλπου της Σούδας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Στέφανος Ραπάνης

Στη βάση της Σούδας, αναμένεται να επιστρέψει μετά από έναν μήνα, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Το θηριώδες πλοίο αναμένεται να καταφθάσει στη βάση της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης ανήμερα της 25ης Μαρτίου και σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr θα παραμείνει στην αμερικανική στρατιωτική βάση για τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το νεότερο, μεγαλύτερο και πιο ισχυρό πυρηνοκίνητο υπεραεροπλανοφόρο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και συμμετέχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) επιχειρεί επίσημα στην περιοχή ευθύνης της U.S. Central Command, παρόλο που υποστήριζε την συνεχιζόμενη επιχείρηση Operation Epic Fury από την ανατολική Μεσόγειο, όπου είχε φτάσει τον περασμένο μήνα.

Πρόκειται για την πρώτη ανάπτυξη του CVN-78 στη Μέση Ανατολή και για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει ταξιδέψει από τις ΗΠΑ από τότε που εντάχθηκε σε υπηρεσία στο αμερικανικό ναυτικό τον Ιούλιο του 2017.

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό πλοίο βρισκόταν στα Χανιά πριν από ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 23 Φεβρουαρίου.

