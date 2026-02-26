Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ποιες θα είναι οι 4 σχολές που θα περιλαμβάνει

Κατατέθηκε επίσημα την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, η αίτηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Παραρτήματος Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα.

Το προτεινόμενο πανεπιστημιακό campus του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναμένεται να επεκταθεί σε μια έκταση που θα υπερβαίνει τα 50.000 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή της Παλλήνης, η οποία θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονα αμφιθέατρα και εξοπλισμό των 4 πρώτων Σχολών του στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αίτηση υποβλήθηκε αφού μελετήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νέος νόμος για την λειτουργία των Ν.Π.Π.Ε. κάτι που έγινε μετά από συναντήσεις των διοικητικών και ακαδημαϊκών αρχών του Πανεπιστημίου με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και τον αρμόδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση Υφυπουργό Παιδείας, κ. Νίκο Παπαϊωάννου.

Το νέο παράρτημα θα φέρει την ονομασία: «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Παράρτημα Αθήνας Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» (EUC ATHENS Ν.Π.Π.Ε.)

Το προτεινόμενο πανεπιστημιακό campus θα περιλαμβάνει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύγχρονα αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας

Ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια με τεχνολογία τελευταίας γενιάς

Κέντρα προσομοίωσης υψηλής ποιότητας και κλινικής εκπαίδευσης

Βιβλιοθήκη, διοικητικούς και φοιτητικούς χώρους

Ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και δυναμικού κέντρου γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, το οποίο θα λειτουργεί ως κόμβος επιστημονικής αριστείας και τεχνολογικής προόδου, συνδέοντας ουσιαστικά την εκπαίδευση και την έρευνα με την ελληνική κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την αίτηση που κατατέθηκε, το Παράρτημα θα στεγάσει αρχικά τις ακόλουθες τέσσερις Σχολές:

1. Ιατρική Σχολή

2. Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας

3. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών

4. Νομική Σχολή

Τα προγράμματα σπουδών είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και ήδη λειτουργούν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και διεθνείς πιστοποιήσεις.

Η δημιουργία του Παραρτήματος μάλιστα ενισχύεται από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους φορείς και οργανισμούς έρευνας και καινοτομίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη στρατηγική συνεργασία με τον Ιατρικό Όμιλο Αθηνών για την εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και Επιστημών Υγείας σε σύγχρονα νοσοκομειακά περιβάλλοντα και κλινικές υποδομές.

Το Παράρτημα θα στελεχωθεί με ακαδημαϊκούς και ερευνητές υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και θα λειτουργεί με τα ίδια πρότυπα ποιότητας και διασφάλισης ακαδημαϊκής αριστείας που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η επένδυση, η οποία θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, όπως:

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην Αττική

Προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού κοινού

Ενίσχυση της συνεργασίας έρευνας – βιομηχανίας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανακοινώσει σε επόμενο στάδιο την έναρξη υποβολής αιτήσεων εισδοχής φοιτητών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και τις απαιτούμενες αξιολογήσεις τόσο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) όσο και από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Κύπρου( ΔΙΠΑΕ).

Η κατάθεση της αίτησης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την περαιτέρω ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού οικοσυστήματος.