Υπόθεση Greek Mafia – δολοφονία «Θαμνάκια»: Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες

Στη φυλακή οδηγούνται και οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «θαμνάκια», ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ με καλάσνικοφ τον Απρίλιο του 2025, έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, αρνήθηκαν ότι εκτέλεσαν ένα κατά πως φαίνεται ακριβό συμβόλαιο θανάτου και δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την δολοφονία στο Χαλάνδρι.

Ο ένας από τους τρεις μάλιστα, που κατά τη δικογραφία του αποδίδεται ο ρόλος του τσιλιαδόρου, θέλησε να χτίσει άλλοθι, επικαλούμενος το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, που βάσει της άρσης απορρήτου εξέπεμπε από άλλα σημείο την ώρα της δολοφονίας του Μοσχούρη.

Υποστήριξε επίσης ότι δε γνωρίζει τους άλλους συγκατηγορούμενούς του.