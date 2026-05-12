Ελλάδα

Υπόθεση Greek Mafia – δολοφονία «Θαμνάκια»: Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες

Ο ένας από τους τρεις μάλιστα, που κατά τη δικογραφία του αποδίδεται ο ρόλος του τσιλιαδόρου, θέλησε να χτίσει άλλοθι, επικαλούμενος το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου
Υπόθεση Greek Mafia – δολοφονία «Θαμνάκια»: Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη φυλακή οδηγούνται και οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, του επονομαζόμενου «θαμνάκια», ο οποίος εκτελέστηκε εν ψυχρώ με καλάσνικοφ τον Απρίλιο του 2025, έξω από το ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι.

Οι τρεις συλληφθέντες που αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, αρνήθηκαν ότι εκτέλεσαν ένα κατά πως φαίνεται ακριβό συμβόλαιο θανάτου και δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την δολοφονία στο Χαλάνδρι.

Ο ένας από τους τρεις μάλιστα, που κατά τη δικογραφία του αποδίδεται ο ρόλος του τσιλιαδόρου, θέλησε να χτίσει άλλοθι, επικαλούμενος το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου, που βάσει της άρσης απορρήτου εξέπεμπε από άλλα σημείο την ώρα της δολοφονίας του Μοσχούρη.

Υποστήριξε επίσης ότι δε γνωρίζει τους άλλους συγκατηγορούμενούς του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
252
139
83
68
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo