Ελλάδα

Στην εντατική του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» βρέφος 3 μηνών με εποχική λοίμωξη του αναπνευστικού

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία των ειδικών για την έντονη κυκλοφορία αναπνευστικών ιώσεων, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά
https://www.newsit.gr/kosmos/germania-provata-eisevalan-se-souper-market-kai-eginan-viral-espasan-proionta-kai-afisan-kopries-deite-vinteo/4568790/

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό που καταγράφηκε στη χθεσινή (25.01.2026) εφημερία του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Στο νοσοκομείο εισήχθη βρέφος μόλις 3 μηνών με συμπτώματα RSV (ιός του αναπνευστικού συγκυτίου), που προκάλεσαν βρογχιολίτιδα.

Το βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», χωρίς ωστόσο να είναι διασωληνωμένο. Οι γιατροί τονίζουν ότι πρόκειται για περιστατικό εποχικής λοίμωξης και ότι το παιδάκι δεν κινδυνεύει.

Για το περιστατικό μίλησε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος δήλωσε:

«Στη χθεσινή εφημερία του ”Αγλαΐα Κυριακού”, εισήχθη ένα βρέφος 3 μηνών με RSV, που προκάλεσε βρογχιολίτιδα, μια πάθηση που οδηγεί σε απόφραξη των αεραγωγών. Χρειάστηκε η νοσηλεία του στη ΜΕΘ, αλλά δεν είναι διασωληνωμένο. Το περιστατικό αυτό δείχνει ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βρέφους στη ΜΕΘ, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται ραγδαία αύξηση των περιστατικών γρίπης και RSV τόσο στις προσελεύσεις όσο και στις νοσηλείες. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και εμβολιασμός, όπως συστήνουν οι γιατροί».

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία των ειδικών για την έντονη κυκλοφορία αναπνευστικών ιώσεων, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, ωστόσο οι γιατροί καθησυχάζουν ότι το παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
117
102
55
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες: «Έλεγε ότι ένας γάτος είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της»
Η 60χρονη εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως - «Η γυναίκα μου χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια» λέει ο σύζυγός της
Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες
«Είχε τρία παιδιά, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση» λέει η αδερφή εργαζόμενης που σκοτώθηκε από την έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»
«Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για τη δουλειά της, οι συνθήκες ήταν καλές, δεν ξέρουμε πως έγινε όλο αυτό» λέει η αδερφή της άτυχης εργαζόμενης
Μια εκ των πέντε θυμάτων από την έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»
Πλημμύρισαν από τη βροχή οι αίθουσες του ειδικού σχολείου στο Ηράκλειο - Τι καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί
Πολύ σοβαρό είναι και το ζήτημα της έλλειψης στεγάστρου, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και τον χειμώνα στη βροχή
Πλημμύρισε ειδικό σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης
Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την πατροκτονία στη Γλυφάδα: Ακούσαμε «Παναγία μου βοήθα με» και μέσα σε 5 λεπτά τον αποτελείωσε
«Άφησαν έναν άνθρωπο με παρανοϊκή σχιζοφρένεια, τόσο πολύ βαριά διάγνωση, να κυκλοφορεί ελεύθερος και μόνο φροντιστή ίσως τον πατέρα του» λένε αυτόπτες μάρτυρες του φονικού
Ο 80χρονος πατέρας που έπεσε νεκρός από τα χέρια του γιου του
Newsit logo
Newsit logo