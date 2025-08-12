Στην κάμερα οι αδίστακτοι νεαροί ληστές που έκαναν επιθέσεις στη Βορειοανατολική Αττική – Πήγαιναν με μαχαίρια και έσπερναν πανικό

Τον ένα από τα μέλη της συμμορίας νεαρών που έκανε ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στη Βορειοανατολική Αττική, φαίνεται πως έχει στα χέρια της η Αστυνομία.

Το οπτικό υλικό από τις άγριες ληστείες στη Βορειοανατολική Αττική εξοργίζει! Σε αυτό φαίνονται νεαροί, με καλυμμένα πρόσωπα, μαυροφορεμένοι συνήθως και κρατώντας μαχαίρια, να μπαίνουν σε επιχειρήσεις και να τρομοκρατούν ιδιοκτήτες και υπαλλήλους.

Κι όταν κάποιοι από τους ιδιοκτήτες προσπαθούν να αμυνθούν ή να τους κυνηγήσουν, τα μέλη της συμμορίας δε διστάζουν να χτυπήσουν τα θύματά τους. Όπως θα δείτε στο βίντεο, σε μια από τις ληστείες, πολίτες τους κυνήγησαν με ξύλα και όταν ο ένας ληστής κινδύνευσε να πιαστεί, έριξε στο έδαφος έναν άνδρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αποδομήθηκε η συμμορία και σε βάρος του 19χρονου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και υπόλοιπα μέλη.

Ο 19χρονος, εντοπίστηκε σε περιοχή του Ηρακλείου και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες αφού πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο περιπτέρου μαζί με ακόμα ένα μέλος της συμμορίας, τις πρωινές ώρες της 7-8-2025, στην περιοχή του Ηρακλείου. Αφού ακινητοποίησαν το θύμα, έκλεψαν χρηματικό ποσό και εξαφανίστηκαν.

Ληστρικές επιθέσεις από τον Φεβρουάριο

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί στη συμμορία, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό τις ληστείες και το παράνομο περιουσιακό οφέλος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση των πολιτών ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν και σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Από έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν τα ρούχα που χρησιμοποιούσε στις ληστείες, 2 τρίφτες,

7 συσκευές κινητών τηλεφώνων και μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.