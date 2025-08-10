Ελλάδα

Στην κυκλοφορία η νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον δρόμο Βόνιτσα – Λευκάδα

Το νέο τμήμα μήκους 3,5 χιλιομέτρων παρακάμπτει τον οικισμό και βελτιώνει τη σύνδεση Λευκάδας με το Άκτιο και την Ιόνια Οδό
Η νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον δρόμο Βόνιτσα – Λευκάδα
Η νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον δρόμο Βόνιτσα – Λευκάδα

Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο δρόμος παράκαμψης του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης. Το νέο τμήμα, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων, παρακάμπτει τον οικισμό και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου μήκους 16 χιλιομέτρων.

Ο κύριο δρόμος Βόνιτσα – Λευκάδα έχει ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μέτρων ανά κατεύθυνση, με μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και ΛΕΑ 1,75 μ.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση των έργων στον άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα και στον δρόμο Άκτιο – Άγιος Νικόλαος ενισχύεται η σύνδεση της Λευκάδας με τη Ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας, την Αμβρακία και την Ιόνια Οδό.

Όπως τόνισε, πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας για τη Δυτική Ελλάδα, που βελτιώνει την ασφάλεια, μειώνει τον χρόνο μετακίνησης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο απολογισμός της φωτιάς στην Κερατέα: Τεράστια καταστροφή αλλά χωρίς καμένα δάση – Νέα δορυφορική εικόνα
Η πυρκαγιά προκάλεσε έναν θάνατο και μεγάλες ζημιές σε σπίτια και περιουσίες – Σώθηκε ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών
Η καταστροφή στην Κερατέα μετά τη φωτιά 2
Newsit logo
Newsit logo