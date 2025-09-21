Στο αυτόφωρο ο γιος γνωστού πολιτικού – Είχε στο αυτοκίνητο σπρέι πιπεριού

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (19/9/25), με πρωταγωνιστή τον γιο γνωστού Έλληνα πολιτικού που οδηγούσε στη Νέα Ερυθραία και τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος γιος του πολιτικού, σταμάτησε στον έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στη Νέα Ερυθραία και όπως αποκαλύφθηκε, είχε μέσα στο αυτοκίνητο ένα σπρέι πιπεριού.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 19χρονος ήταν στο όνομα της μητέρας του. Στη συνέχεια, ο γιος του πολιτικού οδηγήθηκε στο τμήμα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παράβαση του νόμου περί όπλων…