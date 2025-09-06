Στο ΚΑΤ οι δύο Έλληνες τραυματίες από το Ναϊρόμπι – Χτύπησαν σοβαρά σε τροχαίο

Επαναπατρίστηκαν το Σάββατο (06.09.2025) από το Ναϊρόμπι της Κένυας οι δύο Έλληνες τραυματίες, μετά την ειδική επιχείρηση που είχε στηθεί έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου.

Οι Έλληνες έφτασαν με ασφάλεια στη χώρα από το Ναϊρόμπι, όπου τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το βανάκι με το οποίο επέστρεφαν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο, τράκαρε με τρακτέρ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί ταξίδεψαν σε «άριστη» κλινική κατάσταση.

Πριν λίγες ώρες έφτασαν στο Ελ. Βενιζέλος οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους από το Ναϊρόμπι. Τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κατευθύνονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για συνέχιση της νοσηλείας τους. Εχει ενημερωθεί το νοσοκομείο υποδοχής. Κλινική εικόνα κατά… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 6, 2025

Όπως έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στο μήνυμά του, οι δύο επαναπατρισθέντες Έλληνες με τους συνοδούς τους έφτασαν πριν από λίγες ώρες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους διακόμισαν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη