Κόσμος

Κιλιμάντζαρο: Τροχαίο για 8 Έλληνες ταξιδιώτες – Νοσηλεύονται στην Κένυα οι τραυματίες

Εάν όλα πάνε καλά οι δύο τραυματίες μπορεί να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύονται ακόμα και αύριο Κυριακή 31 Αυγούστου
Ασθενοφόρο στην Κένυα
Photo / AP

Οι διακοπές στην Αφρική δεν πήγαν όπως τις περίμεναν έλληνες ταξιδιώτες καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα στο Κιλιμάντζαρο.

Η περιπέτειά τους δεν σταμάτησε εκεί καθώς 6 από τα 8 μέλη της παρέας που είχαν τραυματιστεί, βρέθηκαν στην Κένυα και νοσηλεύονται ήδη 11 μέρες σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία.

Το τροχαίο συνέβη μόλις 10 χιλιόμετρα πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα, όταν το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Οι οδηγοί των οχημάτων εξαφανίστηκαν και άφησαν αβοήθητους τους δύο τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί. Βοήθεια έλαβαν από περαστικούς ενώ κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και έκαναν πλιάτσικο στα πράγματα των τραυματιών.

Οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο Ναϊρόμπι όπου για τους δύο πιο σοβαρά τραυματίες υπήρχε γιατρός που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επεμβάσεις.  Ο ένας τραυματίας έχει χειρουργηθεί, ενώ για τον δεύτερο οι γιατροί συνιστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακινησίας ώστε να επουλωθούν τα κατάγματα στη λεκάνη.

Δύο κοπέλες που δεν είχαν υποστεί τραυματισμό, επέστρεψαν στην Ελλάδα.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών, οι οποίοι μπορεί, σύμφωνα με πληροφορίες, να πάρουν εξιτήριο μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία μετά την θανατηφόρα παράσυρση οδηγού από όχημα της αστυνομίας – Τρεις νεκροί από φωτιά σε κτίριο
Οι διαδηλώσεις ήταν οι μεγαλύτερες και πιο βίαιες από την προεδρία του Πραμπόβο Σουμπιάντο, μια κρίσιμη δοκιμασία λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας
Διαδηλώσεις στην Ινδονησία
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το «πράσινο φως» για πιθανή πώληση εξοπλισμού άμυνας στην Ουκρανία, αξίας 179 εκ. δολαρίων
Οι εγκρίσεις έρχονται μετά τις δηλώσεις Τραμπ, σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από τα ευρωπαϊκά έθνη μέσω επίγειων αναπτύξεων, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν ενδεχομένως δυνατότητες αεροπορικής υποστήριξης
Πόλεμος στην Ουκρανία 1
Ο Τραμπ επιμένει για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι, στέλνει στην Ουκρανία αντιαεροπορικά συστήματα και καταγγέλλει το Politico
Και μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει αντιδράσει προσωπικά στις ρωσικές επιθέσεις της 28ης Αυγούστου στο Κίεβο, κατά τις οποίες τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν
Ο Ντόναλντ Τραμπ 1
Φιντάν: Διακόψαμε το εμπόριο και κλείσαμε τον εναέριο χώρο και τα λιμάνια για το Ισραήλ – Διαψεύδουν οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρίες
«Η σφαγή που διαπράττεται στη Γάζα έχει ήδη καταγραφεί ως μία από τις πιο μελανές σελίδες στην Ιστορία της ανθρωπότητας», είπε ο Φιντάν
Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν 7
Σκληρή προειδοποίηση από τη Χαμάς: «Αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Γάζα, οι Ισραηλινοί όμηροι θα κινδυνέψουν όσο οι μαχητές μας»
«Ο εχθρικός στρατός και η τρομοκρατική κυβέρνηση του (σ.σ. Μπεντζαμίν Νετανιάχου) θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για την τύχη των ομήρων», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς
Χαμάς
2
Newsit logo
Newsit logo