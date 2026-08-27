Στο «κόκκινο» για πυρκαγιά την Παρασκευή Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή (28.08.2026) σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Η θερμοκρασία παραμένει στα ύψη και ο κίνδυνος για πυρκαγιά χτυπά «κόκκινο». Σε επιφυλακή οι Αρχές και η Πυροσβεστική, ενώ και αύριο θα συνεχιστούν τα μελτέμια, ενισχύοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

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Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

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Έκτακτο συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας στο Ρέθυμνο

Σε αυξημένη κινητοποίηση για ετοιμότητα, λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, βρίσκονται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, για το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαίρη Λιονή, συγκάλεσε έκτακτο Περιφερειακό Συντονιστικό του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ρεθύμνης, το πρωί της Παρασκευής 28/8/2026 και ώρα 09.30 π.μ. στην αίθουσα

συνεδριάσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, με αντικείμενο τα έκτακτα μέτρα πυρασφάλειας λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών – ισχυρού άνεμοι – των επόμενων ημερών.

Οι υπηρεσίες θα βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για το επόμενο τριήμερο λόγω του εκρηκτικού κοκτέιλ που διαμορφώνεται με τις κλιματολογικές συνθήκες, ώστε να μην επαναληφθεί φέτος κάποια σοβαρή πυρκαγιά που θα απειλήσει ανθρώπους, ζώα και περιουσίες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.