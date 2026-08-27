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Λαμία: Φορτηγό «λαμπάδιασε» στη μέση της Εθνικής Οδού – Κάηκε ολοσχερώς

Ο οδηγός αντιλήφθηκε να βγαίνουν καπνοί από το συρόμενο που είχε το φορτηγό και σταμάτησε
λαμια νταλικα
Η νταλίκα που πήρε φωτιά / Φωτο ilamia.gr
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Στις φλόγες τυλίχτηκε φορτηγό που κινούνταν την Εθνική Οδό Λαμίας – Θεσσαλονίκης στο 221 χλμ στο ρεύμα προς Αθήνα το πρωί της Πέμπτης (27/8/2026) λίγο μετά τις 10:30, αφού ξαφνικά πήρε φωτιά, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Σύμφωνα με το ilamia.gr, όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε να βγαίνουν καπνοί από το συρόμενο που είχε το φορτηγό, οδήγησε το βαρύ όχημα εκτός της Εθνικής Οδού στο παρκινγκ που υπάρχει στο σημείο κοντά στη Λαμία και αφού ξεκοτσάρισε την συρόμενη καρότσα (τράκτορα), ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε και στο πρανές της Εθνικής Οδού σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε δέντρα.

Στον τόπο του συμβάντος έφτασαν τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και την ΒΙΠΕ Λαμίας και προχώρησαν αρχικά στην κατάσβεση της φωτιάς τόσο στο βαρύ όχημα όσο και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πρανές.

Φωτο ilamia.gr
Φωτο ilamia.gr
Φωτο ilamia.gr
Φωτο ilamia.gr
Φωτο ilamia.gr
Φωτο ilamia.gr
λαμια νταλικα
Η νταλίκα που πήρε φωτιά / Φωτο ilamia.gr

Από την φωτιά το συρόμενο της νταλίκας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.

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