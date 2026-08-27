Ιός του Δυτικού Νείλου: Ένα 13χρονο παιδί ο μικρότερος σε ηλικία ασθενής στην Ελλάδα – Στην ανατολική Αττική τα περισσότερα κρούσματα

Ένα παιδί 13 ετών είναι ο νεότερος ασθενής που έχει προσβληθεί στην Ελλάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα να έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα.

Ο νεότερος από τους ασθενείς αυτούς ήταν 13 ετών και ο γηραιότερος 96 ετών (διάμεση ηλικία: 75 ετών). Το κρούσμα στο παιδί δηλώθηκε την τελευταία εβδομάδα. Οι σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις που παρουσίασαν οι εν λόγω ασθενείς ήταν εγκεφαλίτιδα ή και μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση.

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Σημειώνεται ότι την τελευταία εβδομάδα αναφέρθηκαν ή διαγνώστηκαν ακόμα 75 κρούσματα, όταν τους δύο προηγούμενους μήνες είχαν αναφερθεί συνολικώς 157.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων εφέτος στην χώρα μας ανήλθε σε 232. Από τους ασθενείς ακόμα 6 έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θανόντων να ανέρχεται πλέον σε 19. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικιωμένοι. Είχαν ηλικία από 66 έως 92 ετών.

Τα περισσότερα από τα εφετινά κρούσματα (το 71%) είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν (και) νευρολογικά προβλήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων (πάνω από το 93%) χρειάσθηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Επιπλέον, 26 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

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Σχεδόν τα μισά κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, με 23 δήμους στις περιοχές αυτές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τα περισσότερα σοβαρά κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό τους έχουν οι δήμοι:

Μαρκοπούλου Μεσογαίας (50,6 ανά 100.000 πληθυσμού)

Σπάτων – Αρτέμιδος (43 ανά 100.000)

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (19 ανά 100.000)

Στους δύο τελευταίους δήμους αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα. Σε απόλυτους αριθμούς, Σπάτα και Λούτσα (Αρτέμιδα) έχουν συνολικώς 17, ενώ Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη 11.

Αυτή είναι συνοπτικά η εικόνα από την νέα εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την πορεία της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.

Πολλές νοσηλείες

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, εφέτος και έως τις 26 Αυγούστου (έως τις 11 το πρωί) ο ιός του Δυτικού Νείλου είχε προκαλέσει σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) σε 165 ανθρώπους.

Ο νεώτερος από τους ασθενείς αυτούς ήταν 13 ετών και ο γηραιότερος 96 ετών (διάμεση ηλικία: 75 ετών). Το κρούσμα στο παιδί δηλώθηκε την τελευταία εβδομάδα.

Οι σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις που παρουσίασαν οι εν λόγω ασθενείς ήταν:

Εγκεφαλίτιδα ή/και

Μηνιγγίτιδα ή/και

Οξεία χαλαρή παράλυση

Άλλοι 67 άνθρωποι παρουσίασαν μεν έντονα συμπτώματα, αλλά χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Από τους συνολικώς 232 πάσχοντες, μόνον οι 16 δεν χρειάσθηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι εισήχθησαν για νοσηλεία, με τους 73 να βρίσκονται ακόμα στα νοσοκομεία. Οι 26 από αυτούς νοσηλεύονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ΜΕΘ. Άλλος 1 νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Οι υπόλοιποι 46 βρίσκονται σε απλούς θαλάμους.

Συνολικώς 124 ασθενείς ανέρρωσαν και πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι 19 δυστυχώς κατέληξαν.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, αλλά συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, παλαιότερη μελέτη είχε υπολογίσει ότι σε κάθε 1 ασθενή με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν 140 που μολύνονται αλλά είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια ενοχλήματα.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα αληθινά κρούσματα στην χώρα μας είναι πολύ περισσότερα από 232 – μπορεί κάλλιστα να είναι πολλές χιλιάδες!

Πού έχουν αναφερθεί κρούσματα

Από τα 232 εφετινά κρούσματα, τα 114 έχουν ως τόπο έκθεσης την Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια. Στην υπόλοιπη Αττική έχουν αναφερθεί άλλα 24 κρούσματα. Έτσι το λεκανοπέδιο έχει το τουλάχιστον 59,5% των εφετινών κρουσμάτων.

Αξιοσημείωτο είναι πως πολλά κρούσματα την τελευταία εβδομάδα αναφέρθηκαν σε δήμους χωρίς περιστατικά έως πρότινος. Πρόκειται για τους δήμους:

Κηφισιάς

Μεταμόρφωσης

Φιλοθέης – Ψυχικού

Ζωγράφου

Μοσχάτου – Ταύρου

Καρδίτσας

Τυρνάβου

Φαρσάλων

Δέλτα

Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα, οι άνθρωποι που νόσησε ο ιός του Δυτικού Νείλου μολύνθηκαν στους εξής δήμους (στην παρένθεση αναγράφονται όλα τα περιστατικά, με διευκρίνιση για όσα δεν είχαν νευρολογικές εκδηλώσεις – όλα τα άλλα είναι με νευρολογικές εκδηλώσεις):

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Αχαρνών (5 κρούσματα)

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (11 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Διονύσου (1 κρούσμα)

Δήμος Κρωπίας (5 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαυρεωτικής (4 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαραθώνος (6 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (13 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παιανίας (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Παλλήνης (7 κρούσματα)

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου (2 κρούσματα)

Δήμος Σαρωνικού (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος (17 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίας Παρασκευής (12 κρούσματα – τα 3 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Αμαρουσίου (3 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βριλησσίων (2 κρούσματα)

Δήμος Κηφισιάς (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης (2 κρούσματα)

Δήμος Μεταμόρφωσης (1 κρούσμα)

Δήμος Νέας Ιωνίας (1 κρούσμα)

Δήμος Παπάγου – Χολαργού (2 κρούσματα)

Δήμος Πεντέλης (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού (1 κρούσμα)

Δήμος Χαλανδρίου (9 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Φυλής (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (1 κρούσμα)

Δήμος Πετρούπολης (1 κρούσμα)

Δήμος Χαϊδαρίου (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Αθηναίων (4 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ζωγράφου (1 κρούσμα)

Δήμος Ηλιουπόλεως (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών

Δήμος Αγίου Δημητρίου (1 κρούσμα)

Δήμος Αλίμου (1 κρούσμα)

Δήμος Γλυφάδας (4 κρούσματα)

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης (5 κρούσματα)

Δήμος Καλλιθέας (1 κρούσμα)

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Πειραιά (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας (1 κρούσμα)

Δήμος Παλαμά (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σοφάδων (3 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Κιλελέρ (3 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Λαρισαίων (21 κρούσματα – τα 9 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Τεμπών (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Τυρνάβου (1 κρούσμα)

Δήμος Φαρσάλων (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Δήμος Τρικκαίων (3 κρούσματα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Δήμος Αλεξάνδρειας (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Βέροιας (8 κρούσματα – τα 5 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας (4 κρούσματα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Δέλτα (1 κρούσμα)

Δήμος Θεσσαλονίκης (1 κρούσμα)

Δήμος Χαλκηδόνος (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Δήμος Πέλλας (8 κρούσματα – τα 7 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Σκύδρας (3 κρούσματα)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Δήμος Δίου – Ολύμπου (2 κρούσματα – το 1 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Δήμος Κατερίνης (3 κρούσματα – τα 2 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

Δήμος Ευρώτα (1 κρούσμα χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Δήμος Θηβαίων (1 κρούσμα)

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Δήμος Χαλκιδέων (1 κρούσμα)

Σύνολο χώρας

Υπό διερεύνηση (18 κρούσματα – τα 7 χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ)

Ποιοι δήμοι είναι υψηλού κινδύνου για περιστατικά

Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει κρούσματα και σε μερικούς άλλους δήμους. Και αυτό διότι γειτνιάζουν με επηρεαζόμενους δήμους ή συντρέχουν άλλοι λόγοι (π.χ. γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα κ.λπ.). Οι υψηλού κινδύνου δήμοι είναι οι εξής:

Βόρειος Τομέας Αθηνών: Δήμος Ηρακλείου

Νότιος Τομέας Αθηνών: Δήμος Νέας Σμύρνης

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού

Περιφέρεια Σερρών: Δήμος Αμφίπολης

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου: Δήμος Θάσου

Σημειώνεται πως ο Δήμος Θάσου χαρακτηρίσθηκε ως «υψηλού κινδύνου» λόγω περιστατικού με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ωστόσο ο ασθενής διέμενε κυρίως στον Δήμο Θάσου κατά την περίοδο επωάσεως.

Περίοδος επωάσεως είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή της μόλυνσης έως την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Πηγή: iatropedia.gr