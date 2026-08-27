Χαλκιδική: Σοβαρός τραυματισμός 36χρονης από τη Σερβία ενώ έκανε jet ski

Μία γυναίκα από τη Σερβία τραυματίστηκε, χθες το απόγευμα (26.08.2026), ενώ έκανε jet ski στη θαλάσσια περιοχή Γλαρόκαβου του Δήμου Κασσάνδρας στην Χαλκιδική.

Η 36χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση στη θάλασσα της Χαλκιδκής κατά τη διάρκεια χειρισμών του jet ski, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη γυναίκα αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον σύζυγό της και τον υπεύθυνο της επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου, όπου παραμένει για εξετάσεις.

Από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης, για παράβαση των άρθρων 306 «Έκθεση» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ., καθώς εκμίσθωσε το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στην 36χρονη, χωρίς εκείνη να κατέχει την απαιτούμενη άδεια χειρισμού ταχυπλόου σκάφους.