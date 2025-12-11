Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν οι αγρότες με τα τρακτέρ

Έξω από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης με τα τρακτέρ τους οι αγρότες της Θεσπρωτίας κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Στην είσοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να μην μπουν μέσα οι αγρότες και το αποκλείσουν.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι αποφάσισαν χθες βράδυ να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση των αγροτών της Θεσπρωτίας συμμετείχαν και οι οδηγοί ταξί.

Στη σύσκεψη στην Άρτα συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και Θεσπρωτίας.