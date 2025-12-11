Ελλάδα

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν οι αγρότες με τα τρακτέρ

Στην είσοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να μην μπουν μέσα οι αγρότες και το αποκλείσουν
Τρακτέρ έξω από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
Τρακτέρ έξω από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Έξω από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης με τα τρακτέρ τους οι αγρότες της Θεσπρωτίας κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Στην είσοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να μην μπουν μέσα οι αγρότες και το αποκλείσουν.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι αποφάσισαν χθες βράδυ να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση των αγροτών της Θεσπρωτίας συμμετείχαν και οι οδηγοί ταξί.

Στη σύσκεψη στην Άρτα συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και Θεσπρωτίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
227
202
134
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έμπλεξαν το παιδί μου» λέει η μητέρα του φερόμενου εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα - Κατέθεσε χθες στον ανακριτή για ανιψιό και επιχειρηματία
«Το παιδί μου το έχουν μπλέξει» λέει στο newsit.gr η μητέρα του φερόμενου εκτελεστή μετά από τις ραγδαίες εξελίξεις της διπλής δολοφονίας...
Δολοφονία στη Φοινικούντα
Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τον 90χρονο που έθαψε ζωντανό τον σκύλο του στη Θεσσαλονίκη - Δείτε σοκαριστικές φωτογραφίες
«Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει 2 και ποιος 4 πόδια», γράφει σε ανάρτηση η ΕΛΑΣ - Μεταφέρθηκε ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης το 17χρονο σκυλάκι
Σκύλος
Newsit logo
Newsit logo