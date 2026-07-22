Στο μικροσκόπιο βίντεο ντοκουμέντο έξω από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου – Ο άνδρας με τον χαρτοφύλακα και το άτομο που τον ακολοθεί

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών έχει μπει ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας με κοστούμι και χαρτοφύλακα στο χέρι, και εξετάζεται για το εάν πρόκειται για τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου που εντοπίστηκε νεκρός χτες το βράδυ (21.07.2026), μέσα στο γραφείο του.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά κοστούμι και χαρτοφύλακα να περπατά επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και να μπαίνει μέσα σε μια πολυκατοικία. Πίσω του φαίνεται να τον ακολουθεί ένας άλλος άνδρας που επίσης μπαίνει στην είσοδο του κτιρίου.

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Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώτος άνδρας να είναι ο γνωστός ποινικολόγος, χωρίς αυτό να είναι ακόμη ξεκάθαρο.

Υπενθυμίζεται ότι με απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι φαίνεται πως δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο δικηγορικό γραφείο που χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κακώσεις που υπέστη ο Σταύρος Γεωργίου, προήλθαν από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έχει χτυπηθεί από θλων και αμβλύ όργανο, ενώ σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του κινητού του τηλεφώνου.

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Το χρονικό

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αστυνομικοί της Ασφάλειας απέκλεισαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην 3ης Σεπτεμβρίου. Στον δεύτερο όροφο, πίσω από την πόρτα του δικηγορικού γραφείου, αποκαλύπτεται ένα αποτρόπαιο έγκλημα.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Σταύρος Γεωργίου, βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Οι αστυνομικοί πάγωσαν μπροστά στις εικόνες που αντίκρισαν, αφού το θύμα εντοπίστηκε γυμνό σε εμβρυακή στάση.

Οι δίδυμες 16χρονες κόρες του τον αναζητούσαν από το μεσημέρι και το βράδυ αποφάσισαν να πάνε στο γραφείο του. Εκεί ήρθαν αντιμέτωπες με τον χειρότερο εφιάλτη.

Ο θυρωρός του κτιρίου άνοιξε την πόρτα και τα δύο κορίτσια αντικρίζουν την απόλυτη φρίκη. Τον πατέρα τους νεκρό στο πάτωμα.

«Δεν μπήκα πιο μέσα, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί», είπε ο ίδιος.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η παρουσία του στη δίκη της «17 Νοέμβρη», η εμπλοκή του στην υπόθεση του μικρού Άλεξ και η εκπροσώπηση της μητέρας της 4χρονης Άννυ τον είχαν καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποινικολόγους της χώρας.

Στο γραφείο του δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που για την ώρα απομακρύνει το ενδεχόμενο της ληστείας.