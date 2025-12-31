Ελλάδα

Στο νοσοκομείο 13χρονη από χρήση χασίς: Την εντόπισε η μητέρα της από το smartwatch, καταγγέλλει απόπειρα βιασμού από δυο Αιγύπτιους

Οι δυο νεαροί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία
Women feeling lonely and sad, psychological and mental troubles, suffering from bad relationship or break up, Depression, Violence against women.

Αδιανόητο περιστατικό το απόγευμα της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου όταν ένα 13χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία μετά από χρήση χασίς.

Το ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε αναίσθητο από την μητέρα της από το smartwatch που φορούσε και από μια εφαρμογή που της έδειχνε που βρισκόταν η κόρη της, με αποτέλεσμα να την βρει σε άσχημη κατάσταση από την χρήση χασίς και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 13χρονη μαζί με μια φίλη της, επίσης ανήλικη, είχαν βρεθεί με δυο ενήλικες άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής.

Εκεί έκαναν χρήση χασίς και η μια από τις δυο κοπέλες λιποθύμησε και ξύπνησε σε άσχημη κατάσταση.

Μάλιστα η ανήλικη θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση.

Η 13χρονη αφού συνήλθε προχώρησε στην καταγγελία πως οι δυο Αιγύπτιοι, 16 και 17 ετών, της έδωσαν χασίς με σκοπό να την βιάσου. Οι δυο νεαροί συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα η ανήλικη ανέφερε στην Αστυνομία πως επισκέφθηκε μαζί με μία 15χρονη φίλη της το σπίτι ενός εκ των δύο Αιγυπτίων με τους οποίους μιλούσαν το τελευταίο διάστημα στα social media.

Εκεί οι νεαροί φέρεται να έδωσαν στην 13χρονη να καπνίσει χασίς με αποτέλεσμα να ζαλιστεί έντονα και να έχει τάσεις λιποθυμίας. 

