Ελλάδα

Στο νοσοκομείο 14χρονη που μέθυσε σε γλέντι στο Λασίθι – Συνελήφθη ο πατέρας της

Πώς συνέβη το περιστατικό που οδήγησε την ανήλικη στο νοσοκομείο με οξεία μέθη.
Αλκοόλ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ακόμη ένα περιστατικό που ανήλικος κατέληξε σε νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνέβη στην Κρήτη.

Μία 14χρονη σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου (16.8.2025) με συμπτώματα μέθης, λίγες μόλις μέρες αργότερα από το περιστατικό στο Αγρίνιο, που μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σε κωματώδη κατάσταση από κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανήλικη, βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο πατέρα της σε γλέντι του χωριού και κάποια στιγμή κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να νιώσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, έλαβε τις απαραίτητες καταθέσεις και προχώρησε στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα της.

Από τις αρχές συνελήφθη και την 29χρονη υπεύθυνη του πολιτιστικού συλλόγου που είχε διοργανώσει το γλέντι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με καταιγίδες και βροχές από το μεσημέρι – Πότε ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία
Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα - Υποχωρεί ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς, «κίτρινος» συναγερμός για σήμερα - Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών
γυναίκα
Newsit logo
Newsit logo