Στο νοσοκομείο 14χρονη που μέθυσε σε γλέντι στο Λασίθι – Συνελήφθη ο πατέρας της

Ακόμη ένα περιστατικό που ανήλικος κατέληξε σε νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνέβη στην Κρήτη.

Μία 14χρονη σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου (16.8.2025) με συμπτώματα μέθης, λίγες μόλις μέρες αργότερα από το περιστατικό στο Αγρίνιο, που μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σε κωματώδη κατάσταση από κατανάλωση αλκοόλ.

Η ανήλικη, βρισκόταν μαζί με τον 42χρονο πατέρα της σε γλέντι του χωριού και κάποια στιγμή κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να νιώσει έντονη αδιαθεσία και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, έλαβε τις απαραίτητες καταθέσεις και προχώρησε στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα της.

Από τις αρχές συνελήφθη και την 29χρονη υπεύθυνη του πολιτιστικού συλλόγου που είχε διοργανώσει το γλέντι.