Σχοινούσα: Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Γιώργος Κωβαίος, που χόρευε με την εγγονή του σε τοπικές γιορτές

Η Σχοινούσα πενθεί την απώλεια μιας από τις πιο αγαπητές και χαρακτηριστικές μορφές της καθώς πέθανε ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίο, η ψυχή στα πανηγύρια του νησιού.

Ο Γιώργος Κωβαίος, ο 92χρονος «χορευταράς παππούς» στη Σχοινούσα που έγινε viral για το αστείρευτο κέφι και την ενέργειά του στα γλέντια και τα πανηγύρια, έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό.

Άνθρωπος που δεν γνώριζε κούραση, ο Γιώργος Κωβαίος υπήρξε η ψυχή των πανηγυριών και των γλεντιών του νησιού. Με τον αληθινό του ενθουσιασμό και τον ακατάβλητο ρυθμό του, κατάφερε να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και τους διαδικτύου με τις εμφανίσεις του να χαρακτηρίζονται viral.

Μάλιστα, μόλις πριν από δύο μήνες έκανε την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στο Action24, παρέα με τη σύζυγό του κ. Ποθητή και τον Αντιδήμαρχο Σχοινούσας κ. Νίκο Νομικό, σκορπώντας χαμόγελα και αισιοδοξία.

Ο Γιώργος Κωβαίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, μετά από πρόβλημα υγείας που προέκυψε στα τέλη Αυγούστου, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη δοκιμασία και έφυγε σήμερα το πρωί.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14.30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στην Σχοινούσα.

Η Σχοινούσα είναι πλέον φτωχότερη, αλλά η μνήμη και το ανυπέρβλητο κέφι του Γιώργου Κωβαίου θα παραμείνουν ζωντανά στις καρδιές όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να χορέψουν δίπλα του.

Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Σχοινουσιωτών

Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες.

Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπώντας χαρά και δύναμη. Κι ήταν τότε, πριν λίγα χρόνια, που χόρεψε μπάλο με την εγγονή του και η στιγμή εκείνη ταξίδεψε παντού, έγινε viral και συγκίνησε όλη την Ελλάδα.

Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που, με το χαμόγελο και τη στάση του, μας έδειχνε πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο να χαίρεσαι, να αγαπάς και να στέκεσαι όρθιος.

Και όπως έζησε, έτσι έφυγε· όρθιος και λεβέντης, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Η απουσία του θα είναι βαριά για το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα μένει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.

Καλό ταξίδι!!!!