Συγγρού: Άνοιξε τρύπα στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς παραλία – Έσπασε αγωγός νερού

Με μεγάλη προσοχή πρέπει να κινούνται οι οδηγοί επί της λεωφόρο Συγγρού, λόγω τρύπας που σχηματίστηκε στη μεσαία λωρίδα.

Η καθίζηση του δρόμου έγινε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στη μεσαία λωρίδα της Συγγρού, στο ρεύμα προς παραλία, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο.

Το πρόβλημα φαίνεται πως προκλήθηκε μετά από βλάβη σε αγωγό νερού καθώς από την τρύπα βγαίνει με μανία νερό.

Στο σημείο σπεύδουν οι αρμόδιες αρχές αλλά και συνεργεία του δήμου ώστε να τοποθετηθούν ειδικές σημάνσεις και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.