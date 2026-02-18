Ελλάδα

Συγγρού: Άνοιξε τρύπα στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς παραλία – Έσπασε αγωγός νερού

Η καθίζηση έγινε λίγο μετά το ύψος του Νέου Κόσμου
Τροχονόμος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με μεγάλη προσοχή πρέπει να κινούνται οι οδηγοί επί της λεωφόρο Συγγρού, λόγω τρύπας που σχηματίστηκε στη μεσαία λωρίδα.

Η καθίζηση του δρόμου έγινε το πρωί της Τετάρτης (18.02.2026) στη μεσαία λωρίδα της Συγγρού, στο ρεύμα προς παραλία, λίγο μετά τον Νέο Κόσμο.

Το πρόβλημα φαίνεται πως προκλήθηκε μετά από βλάβη σε αγωγό νερού καθώς από την τρύπα βγαίνει με μανία νερό.

Στο σημείο σπεύδουν οι αρμόδιες αρχές αλλά και συνεργεία του δήμου ώστε να τοποθετηθούν ειδικές σημάνσεις και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
84
74
72
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανήλικοι στην Λευκάδα επιτέθηκαν σε μαθητές και καθηγήτρια από την Κέρκυρα κατά τη διάρκεια σχολικού τουρνουά
Συνελήφθη ο 17χρονος και ο πατέρας του - Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα - Στο νοσοκομείο της Λευκάδας μεταφέρθηκε η εκπαιδευτικός για να πάρει τις πρώτες βοήθειες
Cruel teenagers scattering classbooks of afro-american boy, school bullying
Καθαρά Δευτέρα με βόρειους ανέμους χωρίς βροχές - Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών
«Την Κυριακή και κυρίως την Καθαρά Δευτέρα οι ώρες ηλιοφάνειας θα γίνουν περισσότερες και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού»
χαρταετος
Newsit logo
Newsit logo